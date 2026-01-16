 Перейти к основному контенту
Российский вратарь стал одной из звезд дня в НХЛ, сыграв «на ноль»

Российского голкипера «Айлендерс» Сорокина признали второй звездой дня в НХЛ
Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин отразил все 35 бросков по своим воротам в матче против «Эдмонтона», прервал 20-матчевую серию Коннора Макдэвида с набранными очками
Илья Сорокин
Илья Сорокин (Фото: David Berding / Getty Images)

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин признан второй звездой прошедшего игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.

Сорокин отразил все 35 бросков по своим воротом в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (1:0), сыграв на ноль пятый раз в сезоне и 27-й в карьере в НХЛ.

Также Сорокин прервал 20-матчевую серию лидера «Эдмонтона» Коннора Макдэвида с набранными очками.

Первой звездой дня признали форварда «Баффало Сейбрз» Тэйджа Томпсона, на счету которого хет-трик и две передачи в матче с «Монреаль Канадиенс» (5:3).

Третьей звездой стал форвард «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел, который в матче с «Торонто Мейпл Лифс» (6:5) забросил победную шайбу в овертайме, а также отметился тремя ассистами.

Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Нью-Йорк Айлендерс Илья Сорокин россияне в НХЛ
