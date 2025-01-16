Врач клуба МХЛ «Сахалинские акулы» спас женщину во время перелета из Москвы

Врач хоккейного клуба спас женщину во время перелета из Москвы на Сахалин

У пассажирки рейса, которым летели хоккеисты «Сахалинских акул», дважды возникли проблемы с сердцем. Ей помог врач команды, который наблюдал за ней до конца полета, а потом передал коллегам из скорой помощи

Темирбек Халимбеков (Фото: официальный сайт ХК «‎Сахалинские акулы» )

Врач клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Сахалинские акулы» Темирбек Халимбеков во время перелета из Москвы 15 января оказал срочную помощь пассажирке и более трех часов находился рядом, пока самолет не приземлился в Южно‐Сахалинске. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Халимбеков рассказал, что откликнулся на сообщение бортпроводников о том, что одному из пассажиров требуется врачебная помощь. По его словам, женщина была бледной, при первом осмотре пульс у нее не прощупывался, симптомы указывали на стенокардию. После оказания помощи состояние пассажирки улучшилось, но потом у нее случился второй приступ.

«В аэропорту нас ожидала карета скорой помощи, где сделали ЭКГ, после чего подозрения инфаркта отменили, женщина отправилась в больницу», — сказал Халимбеков.

Врач отметил, что это уже второй случай в его практике, когда пришлось оказывать помощь пассажирам самолета.

«Сахалинские акулы» одержали 11 побед в 32 матчах сезона и занимают шестое место в «серебряном» дивизионе Западной конференции.