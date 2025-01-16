Врач хоккейного клуба спас женщину во время перелета из Москвы на Сахалин
Врач клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Сахалинские акулы» Темирбек Халимбеков во время перелета из Москвы 15 января оказал срочную помощь пассажирке и более трех часов находился рядом, пока самолет не приземлился в Южно‐Сахалинске. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Халимбеков рассказал, что откликнулся на сообщение бортпроводников о том, что одному из пассажиров требуется врачебная помощь. По его словам, женщина была бледной, при первом осмотре пульс у нее не прощупывался, симптомы указывали на стенокардию. После оказания помощи состояние пассажирки улучшилось, но потом у нее случился второй приступ.
«В аэропорту нас ожидала карета скорой помощи, где сделали ЭКГ, после чего подозрения инфаркта отменили, женщина отправилась в больницу», — сказал Халимбеков.
Врач отметил, что это уже второй случай в его практике, когда пришлось оказывать помощь пассажирам самолета.
«Сахалинские акулы» одержали 11 побед в 32 матчах сезона и занимают шестое место в «серебряном» дивизионе Западной конференции.
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