Самолет с командой КХЛ сел в Уфе вместо Магнитогорска из-за погоды

В пресс-службе «Сочи» сообщили, что отправятся из Уфы в Магнитогорск на автобусе. У команды 13 января запланирован матч с «Металлургом»

Фото: Официальный сайт ХК «‎Сочи»

Самолет с хоккеистами «Сочи» из-за погодных условий не смог приземлиться в Магнитогорске, где у команды 13 января запланирован матч с «Металлургом», сообщила пресс-служба команды.

Самолет приземлился в Уфе, команда поедет в Магнитогорск на автобусе. Расстояние между городами составляет около 330 км.

У «Сочи» три выездных матча подряд — после игры с «Металлургом» команда Сергея Зубова сыграет в Балашихе с «Витязем» (15 января) и в Москве с «Динамо» (17 января).

Сочинская команда занимает последнее место в Западной конференции, одержав 13 побед в 42 матчах.