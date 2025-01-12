Самолет с командой КХЛ сел в Уфе вместо Магнитогорска из-за погоды
Самолет с хоккеистами «Сочи» из-за погодных условий не смог приземлиться в Магнитогорске, где у команды 13 января запланирован матч с «Металлургом», сообщила пресс-служба команды.
Самолет приземлился в Уфе, команда поедет в Магнитогорск на автобусе. Расстояние между городами составляет около 330 км.
У «Сочи» три выездных матча подряд — после игры с «Металлургом» команда Сергея Зубова сыграет в Балашихе с «Витязем» (15 января) и в Москве с «Динамо» (17 января).
Сочинская команда занимает последнее место в Западной конференции, одержав 13 побед в 42 матчах.
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