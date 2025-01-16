Кудерметова обыграла первую ракетку Великобритании на Australian Open
Вероника Кудерметова стала пятой российской теннисисткой, дошедшей до третьего круга (1/16 финала) Australian Open — первого в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит в Мельбурне.
Во втором круге Кудерметова, 75-я в рейтинге WTA, победила британку Кэти Бултер (25-я) со счетом 7:6 (7:3), 2:6, 6:2.
Следующей соперницей россиянки будет бразильянка Беатрис Хаддад-Майя (17-я).
Ранее в третий круг турнира вышли Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина.
Кудерметова, в 2022-м входившая в топ-10, а до апреля 2024-го — в первую двадцатку, неудачно завершила прошлый год — на пяти последних турнирах подряд она не могла выиграть больше одного матча.
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