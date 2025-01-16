Лучшая российская лыжница впервые в сезоне выиграла гонку Кубка России

Наталья Терентьева победила в «разделке» на 10 км свободным стилем, в тройку призеров также вошли Алина Пеклецова и Екатерина Смирнова

Наталья Терентьева (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Чемпионка Олимпиады в Пекине в эстафете Наталья Терентьева (Непряева) выиграла гонку на 10 км свободным стилем с раздельным стартом на пятом этапе Кубка России в Казани.

Терентьева преодолела дистанцию за 23 минуты 12,1 секунды, опередив на 9,9 секунды Алину Пеклецову и на 11,7 секунды Екатерину Смирнову.

На этапе в Казани также запланированы спринты классическим стилем (18 января) и скиатлоны (19 января).

Терентьева в декабре вернулась к соревнованиям, она не выступала с апреля 2023-го, взяв паузу на рождение ребенка.

Первым победным стартом для Терентьевой стал спринт на «Красногорской лыжне» 28 декабря.

Терентьева на Олимпиаде в Пекине выиграла золото в эстафете, серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте.