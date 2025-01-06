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FIS отреагировала на скандал с награждением лыжниц шампунем вместо денег

Летающая лыжница Фрайтаг пожаловалась, что получила за победу в квалификации шампунь и полотенца, в то время как мужчинам полагались деньги. В FIS заявили, что хотят искоренить это неравенство за счет календаря и зрелищности
Селина Фрайтаг
Селина Фрайтаг (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

В Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) назвали «днем не из приятных» соревнования летающих лыжниц в немецком Гармиш-Партенкирхене, где победительнице квалификации Селине Фрайтаг подарили вместо денег гигиенический набор. Об этом пишет BR24.

Двукратная чемпионка мира Фрайтаг пожаловалась, что мужчинам за победу в квалификации полагается почти €3,2 тыс., в то время как ей дали сумку с гелем для душа, шампунем и четырьмя полотенцами. Соревнования проходили в рамках Тура двух ночей (аналог Турне четырех трамплинов у мужчин).

Рейс-директор FIS Сандро Пертиле заявил, что в организации «знают о неравенстве» в прыжках на лыжах с трамплина и хотят его ликвидировать.

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Пертиле считает, что женские и мужские соревнования надо проводить в одни сроки (с сезона 2026/27), чтобы их продолжительность при этом не превышала пяти часов, а зрителям предлагалось больше развлечений.

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Анна Сатдинова
Международная федерация лыжного спорта (FIS) Германия
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