FIS отреагировала на скандал с награждением лыжниц шампунем вместо денег
В Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) назвали «днем не из приятных» соревнования летающих лыжниц в немецком Гармиш-Партенкирхене, где победительнице квалификации Селине Фрайтаг подарили вместо денег гигиенический набор. Об этом пишет BR24.
Двукратная чемпионка мира Фрайтаг пожаловалась, что мужчинам за победу в квалификации полагается почти €3,2 тыс., в то время как ей дали сумку с гелем для душа, шампунем и четырьмя полотенцами. Соревнования проходили в рамках Тура двух ночей (аналог Турне четырех трамплинов у мужчин).
Рейс-директор FIS Сандро Пертиле заявил, что в организации «знают о неравенстве» в прыжках на лыжах с трамплина и хотят его ликвидировать.
Пертиле считает, что женские и мужские соревнования надо проводить в одни сроки (с сезона 2026/27), чтобы их продолжительность при этом не превышала пяти часов, а зрителям предлагалось больше развлечений.
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