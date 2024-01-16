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Пропустивший два матча Овечкин принял участие в тренировке «Вашингтона»

Пропустивший два матча НХЛ Овечкин принял участие в тренировке «Вашингтона»
Решение о том, сможет ли 38-летний форвард сыграть против «Анахайма», будет принято непосредственно перед началом встречи, которая пройдет в ночь на 17 января
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Russell LaBounty / USA TODAY Sports / Reuters)

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который пропустил последние два матча из-за травмы, принял участие в тренировке в преддверии игры против «Анахайм Дакс». Об этом сообщает The Hockey News.

38-летний форвард занимался всю тренировку, но не выходил на лед при отработке большинства и был одним из первых игроков, покинувших площадку после занятий. Решение о том, сможет ли Овечкин сыграть против «Анахайма», будет принято непосредственно перед началом встречи.

Овечкин пропустит вторую игру подряд из-за травмы
Спорт
Александр Овечкин

Игра состоится в ночь на 17 января, начало — 3:00 мск.

Впервые с 24 ноября в состав вернется российский защитник Александр Алексеев. Он пропустил 24 матча, не проходя в основу.

Овечкин провел в нынешнем сезоне 39 матчей и набрал 27 (8+19) очков. Он является лучшим бомбардиром команды.

«Вашингтон» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 46 очков в 41 матче. Клуб на три очка отстает от зоны плей-офф.

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Хоккей НХЛ Александр Овечкин Вашингтон Кэпиталз
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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