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Овечкин пропустит вторую игру подряд из-за травмы

Александр Овечкин пропустит второй матч НХЛ подряд из-за травмы
«Вашингтон» в воскресенье проведет матч с «Нью-Йорк Рейнджерс». У Александра Овечкина травма «нижней части тела»
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Christopher Hanewinckel / USA TODAY Sports / Reuters)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустит второй матч подряд в регулярном чемпионате НХЛ из-за травмы «нижней части тела». Об этом сообщила в соцсети X журналист The Washington Post Бейли Джонсон.

«Вашингтон» в воскресенье, 14 января, сыграет в гостях с «Нью-Йорк Рейнджерс» (начало в 21:00 мск).

Овечкин пропустил и предыдущий матч с «Рейнджерс», который прошел 13 января (3:2).

Овечкин впервые в сезоне НХЛ пропустит матч из-за травмы
Спорт
Александр Овечкин

В последний раз Овечкин играл в ночь на 12 января против «Сиэтл Кракен» (1:4), провел на льду почти 17 минут и сделал результативную передачу.

Всего на счету 38-летнего россиянина восемь голов и 19 передач в 39 играх.

«Вашингтон» занимает 11-е место в Восточной конференции.

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В начале января ESPN оценил шансы команды выйти в плей-офф в 11,8%.

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ Александр Овечкин
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