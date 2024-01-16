Португалец возглавлял итальянский клуб с мая 2021 года. При нем римская команда выиграла Лигу конференций и дошла до финала Лиги Европы

Жозе Моуринью (Фото: Paolo Bruno / Getty Images)

Португалец Жозе Моуринью покинул пост главного тренера «Ромы». Об этом сообщается на сайте итальянского клуба.

Моуринью возглавлял «Рому» с мая 2021 года. В 2022-м «Рома» под его руководством выиграла Лигу конференции, в прошлом сезоне дошла до финала Лиги Европы.

В этом сезоне команда выступает не слишком удачно. Римляне выиграли только один матч из последних шести и опустились на девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии — 29 очков в 20 встречах.

«Мы хотели бы поблагодарить Жозе от имени всех нас в «Роме» за его энтузиазм и усилия с момента его прибытия в клуб, — говорится в заявлении Дэна и Райана Фридкин, владельцев «Ромы». — У нас всегда будут прекрасные воспоминания о его пребывании в «Роме», но мы считаем, что немедленные изменения отвечают интересам клуба. Мы желаем Жозе и его помощникам всего наилучшего в их будущих начинаниях».

Новый главный тренер пока не назначен.

На протяжении тренерской карьеры 60-летний Моуринью возглавлял португальский «Порту», итальянский «Интер», английские «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», испанский «Реал». Вместе с «Челси» он стал трехкратным чемпионом Англии и трехкратным обладателем Кубка лиги, завоевывал Кубок и Суперкубок Англии, с МЮ выигрывал Лигу Европы и Суперкубок Англии. Моуринью является двукратным победителем Лиги чемпионов (с «Интером» и «Порту»), обладателем Кубка УЕФА (с «Порту»), двукратным чемпионом Португалии, двукратным чемпионом Италии и чемпионом Испании.