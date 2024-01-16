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Вяльбе заявила об отсутствии «огня в глазах» у олимпийской чемпионки

Вяльбе заявила об отсутствии «огня в глазах» у олимпийской чемпионки Юлии Ступак
Президент Федерации лыжных гонок России заявила, что Юлия Ступак уже два года психологически не может справиться с тем, что должна выступать только внутри страны. Вяльбе считает, что лыжница, возможно, проводит последний сезон
Юлия Ступак
Юлия Ступак (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Олимпийская чемпионка Пекина в эстафете Юлия Ступак, возможно, проводит последний сезон в карьере, заявила «РИА Новости» президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

«Я, честно, уже думаю, что Юля не будет показывать высокие результаты, потому что два года психологически она не может справиться с тем, что должна выступать внутри страны. Возможно, это даже последний сезон, пока не вижу огня в ее глазах, хотя считаю, что это большая ошибка», — сказала Вяльбе.

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Елена Вяльбе

По словам Вяльбе, 28-летняя Ступак еще не раскрыла свой талант даже на 60%. «Она очень сильная спортсменка, у нее очень большие перспективы, но без труда результат никто не сможет показать», — добавила Вяльбе.

Ступак после Олимпиады в Пекине выступает нерегулярно и не показывает высоких результатов.

На счету Ступак золото (эстафета) и три бронзы (эстафета, личный и командный спринт) на Олимпийских играх 2018 и 2022 годов, два серебра и бронза на чемпионатах мира.

Российские лыжники сейчас отстранены от международных соревнований.

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