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В российском биатлоне ввели новую дисциплину

В российском биатлоне ввели новую дисциплину — командный спринт
Союз биатлонистов России сообщил, что командный спринт станет новой дисциплиной в нынешнем сезоне. Команды будут состоять из двух спортсменов, каждый из которых пробежит 1,5 км
Фото: Alexander Hassenstein / Bongarts / Getty Images
Фото: Alexander Hassenstein / Bongarts / Getty Images

В нынешнем сезоне в российском биатлоне появится экспериментальная дисциплина — командный спринт. Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов России (СБР).

Это будут мужские и женские гонки. Каждая команда будет состоять из двух спортсменов, каждый из которых пробежит дистанцию в 1,5 км. Использование дополнительных патронов в командном спринте не допускается, длина штрафного круга — 75 м. Каждый участник эстафеты пройдет в общей сложности по четыре огневых рубежа.

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«Еще до начала сезона мы обсуждали новые, экспериментальные форматы для показа биатлона. Один из них, пролог, мы уже считаем вполне успешным экспериментом — дуэльную стрельбу в Уфе посмотрели во «ВКонтакте» с очень позитивными комментариями более 200 тысяч человек. Так что командный спринт не единственная новинка этого сезона, и мы рассчитываем на то, что и она придется по вкусу любителям биатлона», — сказал глава СБР Виктор Майгуров.

О том, когда спортсмены впервые пробегут командный спринт, будет сообщено позднее.

Российские спортсмены из-за отстранения не могут сейчас принимать участие в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

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Иван Витченко Иван Витченко
Биатлон Виктор Майгуров Россия
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