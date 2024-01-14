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«Спартак» проиграл шестой матч подряд в КХЛ
«Спартак» проиграл «Металлургу», потерпев шестое поражение подряд
Матч в Москве завершился со счетом 2:6. У «Металлурга» по дублю оформили Данила Юров и Никита Михайлис
Николай Голдобин
Магнитогорский «Металлург» одержал крупную победу над «Спартаком» в регулярном чемпионате КХЛ, продлив серию поражений московского клуба до шести матчей.
Магнитогорцы победили в Москве со счетом 6:2 (0:0, 3:0, 3:2). У победителей дубль оформили Данила Юров (23-я и 58-я минута) и Никита Михайлис (44, 48), по шайбе забросили Денис Зернов (26) и Даниил Вовченко (31).
У «Спартака» отличились Николай Голдобин (48) и Максим Цыплаков (60).
«Металлург» второй раз в сезоне обыграл «Спартак» и одержал четвертую победу подряд.
Магнитогорцы лидируют в Восточной конференции, «Спартак» — четвертый на Западе.