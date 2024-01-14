«Спартак» проиграл шестой матч подряд в КХЛ

Матч в Москве завершился со счетом 2:6. У «Металлурга» по дублю оформили Данила Юров и Никита Михайлис

Николай Голдобин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Магнитогорский «Металлург» одержал крупную победу над «Спартаком» в регулярном чемпионате КХЛ, продлив серию поражений московского клуба до шести матчей.

Магнитогорцы победили в Москве со счетом 6:2 (0:0, 3:0, 3:2). У победителей дубль оформили Данила Юров (23-я и 58-я минута) и Никита Михайлис (44, 48), по шайбе забросили Денис Зернов (26) и Даниил Вовченко (31).

У «Спартака» отличились Николай Голдобин (48) и Максим Цыплаков (60).

«Металлург» второй раз в сезоне обыграл «Спартак» и одержал четвертую победу подряд.

Магнитогорцы лидируют в Восточной конференции, «Спартак» — четвертый на Западе.