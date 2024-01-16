Вторая ракетка мира Алькарас с победы стартовал на Australian Open
Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел во второй круг Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».
В первом матче 20-летний испанец, посеянный на турнире под вторым номером, победил 37-летнего француза Ришара Гаске, 131-ю ракетку мира, со счетом 7:6 (7:5), 6:1, 6:2.
Следующим соперником Алькараса станет итальянец Лоренцо Сонего.
Алькарас занимает второе место в рейтинге ATP. На его счету 12 титулов в одиночном разряде, в том числе победы на Уимблдоне (2023) и US Open (2022). На Australian Open испанец не доходил дальше третьего круга.
Australian Open завершится 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $57,8 млн. В прошлом году чемпионом стал серб Новак Джокович, первая ракетка мира.
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