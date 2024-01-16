 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Вторая ракетка мира Алькарас с победы стартовал на Australian Open

Карлос Алькарас победил 37-летнего Ришара Гаске в первом круге Australian Open
Испанский теннисист в первом круге легко обыграл 37-летнего француза Ришара Гаске. Его следующим соперником будет итальянец Лоренцо Сонего
Карлос Алькарас
Карлос Алькарас (Фото: Kelly Defina / Getty Images)

Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел во второй круг Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

В первом матче 20-летний испанец, посеянный на турнире под вторым номером, победил 37-летнего француза Ришара Гаске, 131-ю ракетку мира, со счетом 7:6 (7:5), 6:1, 6:2.

Следующим соперником Алькараса станет итальянец Лоренцо Сонего.

Британского теннисиста стошнило после победы в матче на Australian Open
Спорт
Джек Дрэйпер

Алькарас занимает второе место в рейтинге ATP. На его счету 12 титулов в одиночном разряде, в том числе победы на Уимблдоне (2023) и US Open (2022). На Australian Open испанец не доходил дальше третьего круга.

Australian Open завершится 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $57,8 млн. В прошлом году чемпионом стал серб Новак Джокович, первая ракетка мира.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Много розеток и мониторы в спинках: что будет у самолетов Ту-214 внутри

3 версии пожара на складе Wildberries. Среди них – поджог

Острый дефицит кадров возник в еще одной сфере. Подробности

Что читали россияне в 2023 году. Книги, темы и авторы

Министра финансов Германии освистали в Берлине

Правительство одобрило конфискацию имущества по статье о фейках

S7 сокращает сотрудников

Месси получил новый трофей

В Белгороде проверка систем оповещения. Видео
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Australian Open Карлос Алькарас
Материалы по теме
Россиянин проиграл на Australian Open, ведя по сетам со счетом 2:0
Спорт
Болельщики спели «Калинку» во время игры Калинской на Australian Open
Спорт
Вторая российская топ-теннисистка вылетела на старте Australian Open
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 95,6 (-0,47) Инвестиции, 16:43 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 87,65 (-0,03) Инвестиции, 16:43
В Москве заработал новый порядок оплаты отопления. Как рассчитают тариф Недвижимость, 16:43
В Молдавии заявили о наплыве желающих получить гражданство россиян Политика, 16:42
Верховная рада приняла закон о едином реестре военнослужащих Политика, 16:38
В японском аэропорту столкнулись два самолета. Видео Общество, 16:28
Пропал всякий интерес: как распознать депрессию у ребенка Pro, 16:24
Какие услуги заказной разработки софта помогут сэкономить 40% издержек РБК и Softline, 16:22
Эмитенты спотовых ETF получили под управление более 3% эмиссии биткоина Крипто, 16:19
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Путин назначил новых послов в Габоне и Конго Политика, 16:09
Маск назвал необходимым увеличение своей доли в Tesla вдвое Инвестиции, 16:08
Чемпион мира Де Росси возглавил «Рому» вместо Моуринью Спорт, 16:04
ЕС начал «техническую работу» по передаче Киеву доходов от активов России Политика, 15:58
Катар развернул три танкера с СПГ от Красного моря Экономика, 15:52
Бумаги TCS Group ускорили падение на фоне новости о сроках редомициляции Инвестиции, 15:40
Премьер Швеции счел чрезмерной реакцию на призыв готовиться к войне Политика, 15:39