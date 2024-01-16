Британского теннисиста стошнило после победы в матче на Australian Open
Британскому теннисисту Джеку Дрэйперу стало плохо после завершения матча первого круга на Australian Open, первом в сезоне турнире «Большого шлема».
Дрэйпер победил американца Маркоса Гирона со счетом 6:4, 3:6, 4:6, 6:0, 6:2. Теннисисты провели на корте 3 часа 21 минуту.
После победы Дрэйпер подошел к сетке для традиционного рукопожатия, уже согнувшись. Пожав руку сопернику британец сразу же побежал к мусорному ведру, где его стошнило.
Дрэйпер cчитается 55-й ракеткой мира. Во втором круге Australian Open, куда 22-летний британец вышел впервые в карьере, он сыграет против американца Томми Пола.
Australian Open завершится 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $57,8 млн.
На связи с проверенными новостями
Много розеток и мониторы в спинках: что будет у самолетов Ту-214 внутри
3 версии пожара на складе Wildberries. Среди них – поджог
Острый дефицит кадров возник в еще одной сфере. Подробности
Что читали россияне в 2023 году. Книги, темы и авторы
Министра финансов Германии освистали в Берлине
Правительство одобрило конфискацию имущества по статье о фейках
S7 сокращает сотрудников
Месси получил новый трофей
В Белгороде проверка систем оповещения. Видео