Британского теннисиста стошнило после победы в матче на Australian Open: видео

Британского теннисиста стошнило после победы в матче на Australian Open

Джеку Дрэйперу стало плохо после завершения поединка первого круга против американца Маркоса Гирона. Британец одержал победу в этой игре в пяти сетах, теннисисты провели на корте почти 3,5 часа

Джек Дрэйпер (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Британскому теннисисту Джеку Дрэйперу стало плохо после завершения матча первого круга на Australian Open, первом в сезоне турнире «Большого шлема».

Дрэйпер победил американца Маркоса Гирона со счетом 6:4, 3:6, 4:6, 6:0, 6:2. Теннисисты провели на корте 3 часа 21 минуту.

После победы Дрэйпер подошел к сетке для традиционного рукопожатия, уже согнувшись. Пожав руку сопернику британец сразу же побежал к мусорному ведру, где его стошнило.

Дрэйпер cчитается 55-й ракеткой мира. Во втором круге Australian Open, куда 22-летний британец вышел впервые в карьере, он сыграет против американца Томми Пола.

Australian Open завершится 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $57,8 млн.