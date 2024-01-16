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Журналист назвал причину пропуска Месси церемонии вручения наград ФИФА

Журналист: Месси пропустил Best FIFA Awards, чтобы лучше подготовиться к сезону
Форвард сборной Аргентины не захотел пропускать тренировки с «Интер Майами», чтобы лучше подготовиться к новому сезону
Лионель Месси
Лионель Месси (Фото: Megan Briggs / Getty Images)

Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси пропустит церемонию вручения наград ФИФА, где его признали лучшим футболистом года, чтобы лучше подготовиться к новому сезону. Об этом в соцсети Х сообщил испанский журналист Гильем Балаге.

«Месси начал тренироваться с «Интер Майами», а поездка в Лондон означала бы потерю трех-четырех дней занятий. Ему нужно приспособиться к новому футбольному календарю. Во второй половине года у него были некоторые физические проблемы, и он хочет провести полноценную предсезонную подготовку (в прошлом сезоне ее не было), а первый матч будет сыгран уже на этой неделе», — написал Балаге, который сотрудничает в том числе с Би-би-си и CBS.

По словам журналиста, Месси очень серьезно относится к предсезонной подготовке, особенно в такой важный сезон для «Интер Майами» и сборной Аргентины, которая сыграет на Кубке Америки.

Месси стал лучшим футболистом года по версии ФИФА
Спорт
Лионель Месси

Накануне Месси был признан лучшим игроком года по версии ФИФА в третий раз в карьере. Аргентинец не приехал на церемонию вручения наград в Лондоне.

36-летний Месси, восьмикратный обладатель «Золото мяча», перешел в «Интер Майами» 15 июля прошлого года, подписав контракт до 2025-го. За новую команду аргентинец провел 14 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал пять результативных передач.

«Интер Майами» проведет первый предсезонный матч 20 января — против сборной Сальвадора.

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