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Итоги 2023-го ,  
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Месси стал лучшим футболистом года по версии ФИФА

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Итоги 2023-го
Лидер сборной Аргентины Лионель Месси вышел на первое место по количеству побед в номинации The FIFA Best лучшему футболисту года
Лионель Месси
Лионель Месси (Фото: Fernando Gens / Global look press)

Форвард сборной Аргентины и клуба «Интер Майами» Лионель Месси в третий раз в карьере стал лауреатом премии The FIFA Best лучшему игроку года.

Ранее он был удостоен этой награды в 2022 и 2019 году. На престижную награду ФИФА также претендовали французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе и норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

При этом аргентинец набрал одинаковое количество очков с Холандом, но получил награду благодаря большему количеству голосов капитанов национальных сборных.

Месси на церемонию не приехал.  

В прошлом году Месси стал чемпионом Франции вместе с «ПСЖ», выиграл Суперкубок Франции и принес «Интер Майами» первый трофей — Кубок лиг.

Месси — один из величайших футболистов всех времен. Он восьмикратный обладатель «Золотого мяча», рекордсмен по количеству голов в одном сезоне испанского первенства, четырехкратный победитель Лиги чемпионов, многократный чемпион Испании в составе «Барселоны», трехкратный победитель Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира ФИФА, шестикратный обладатель «Золотой бутсы» (награда лучшему бомбардиру Европы). В 2022 году вместе со сборной Аргентины завоевал золотые медали мирового первенства.

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Футбол ФИФА Лионель Месси 2023 год сборная Аргентины по футболу Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд
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