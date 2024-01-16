Россиянин Сафиуллин проиграл на старте Australian Open, ведя по сетам 2:0

Россиянин проиграл на Australian Open, ведя по сетам со счетом 2:0

Роман Сафиуллин уступил в первом круге нидерландцу Таллону Грикспору со счетом 6:2, 6:3, 6:7 (3:7), 4:6, 5:7. Первая ракетка России Дарья Касаткина, а также Анна Блинкова стартовали на турнире с побед

Роман Сафиуллин (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти во второй круг Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

В первом матче 26-летний россиянин уступил нидерландцу Таллону Грикспору, 31-й ракетке мира, со счетом 6:2, 6:3, 6:7 (3:7), 4:6, 5:7.

Следующим соперником Грикспора, который посеян на турнире под 28-м номером, будет француз Артур Фис.

Сафиуллин сейчас занимает 36-е место в рейтинге ATP. Он побеждал на юниорском Australian Open в 2015 году.

С победы на Australian Open стартовала первая ракетка России Дарья Касаткина. В первом круге она победила американку Пейтон Стернс — 6:2, 3:6, 6:2. В следующем матче россиянка, посеянная на турнире под 14-м номером, сыграет против американки Слоан Стивенс.

Свой матч первого круга выиграла еще одна россиянка — Анна Блинкова. Она победила испанку Кристину Бучу — 6:2, 6:4. В следующем круге россиянка встретится с победительницей пары Елена Рыбакина (Казахстан) — Каролина Плишкова (Чехия).

Australian Open завершится 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $57,8 млн.