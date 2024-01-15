Вторая российская топ-теннисистка вылетела на старте Australian Open

Кудерметова вылетела на старте Australian Open, Андреева вышла во второй круг

Во второй день Australian Open с турнира вылетели Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Диана Шнайдер и Екатерина Александрова. Во второй круг вышли Мирра Андреева, Анастасия Павлюченкова и Анастасия Захарова

Вероника Кудерметова (Фото: Phil Walter / Getty Images)

Третья ракетка России Вероника Кудерметова не смогла выйти во второй круг Australian Open, который проходит в Мельбурне.

Кудерметова, 17-я в мировом рейтинге, уступила представительнице Швейцарии Виктории Голубич (85-я) со счетом 6:7 (4:7), 6:1, 1:6.

В параллельном матче другая россиянка Мирра Андреева победила Бернарду Перу из США со счетом 7:5, 6:2.

В воскресенье во второй круг соревнований не смогла выйти вторая ракетка России Людмила Самсонова.

В понедельник в Мельбурне во второй круг турнира вышли Даниил Медведев и Карен Хачанов. Соперник первого Теренс Атман (Франция) отказался от продолжения борьбы в четвертом сете, а Хачанов в четырех сетах победил немца Даниэля Альтмайера (5:7, 6:3, 7:6 (7:5), 7:6 (7:3) ).

В женской сетке из турнира выбыли Анастасия Потапова, Диана Шнайдер и Екатерина Александрова, а Анастасия Павлюченкова и Анастасия Захарова пробились во второй круг.

Australian Open — первый в сезоне турнир «Большого шлема».