Экс-капитан футбольной сборной России рассказал о борьбе с раком

Алдонин — о борьбе с раком: врачи позволяют гулять и даже заниматься спортом

Евгений Алдонин проходит лечение в Германии. Он рассказал, что врачи позволяют ему гулять и даже заниматься спортом

Евгений Алдонин (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин, у которого был выявлен рак поджелудочной железы, рассказал «Матч ТВ», что находится на лечении в Германии.

«Слава богу, что врачи позволяют гулять и даже заниматься спортом. Я безумно благодарен каждому из вас за поддержку. Спасибо вам огромное. Это имеет огромное значение для моих близких и для меня», — сказал Алдонин.

Он выразил надежду на то, что с такой поддержкой «обязательно со всем справится». «Самое главное: берегите своих родных и близких. Всем добра. И всех обнимаю», — заключил он.

Директор по коммуникациям московского клуба РПЛ Кирилл Брейдо в конце ноября рассказал, что Алдонин больше года борется с раком поджелудочной железы.

В Москве 15 декабря состоялся благотворительный футбольный турнир в поддержку Алдонина. В нем принимали участие друзья экс-капитана сборной и бывшие игроки ЦСКА. После игр состоялся благотворительный аукцион — все вырученные деньги пойдут на лечение бывшего футболиста.

Алдонин играл за ЦСКА в 2004–2013 годах, выиграл Кубок УЕФА (2005), дважды стал чемпионом России, взял пять Кубков и четыре Суперкубка страны. Также в разные годы играл за «Ротор», «Мордовию», «Волгу» и «Зоркий». В сборной России провел 29 матчей.