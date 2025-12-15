 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Российский вратарь прокомментировал свое исчезновение с фото ПСЖ

Вратарь Сафонов отреагировал шуткой на свое исчезновение с фотографии ПСЖ
Вратарь сборной России Матвей Сафонов заявил, что никакого фотошопа на командной фотографии ПСЖ нет: он просто «притаился», чтобы «не портить фотографию»
Матвей Сафонов
Матвей Сафонов (Фото: Claudio Villa / Getty Images)

Вратарь сборной России Матвей Сафонов, который «пропал» с официальной фотографии игроков ПСЖ, заявил, что на самом деле он присутствует на снимке, но просто «притаился». Вмешательство фоторедакторов он отрицает.

«Вам может показаться, что меня здесь нет, но я здесь есть. Всегда чувствовал себя некомфортно пытаясь поместиться на общих фотографиях, мое мнение, что если тебя перекрывают на фотке — расслабься и не порть фотографию», — написал Сафонов в телеграм-канале.

Фотография была сделана в аэропорту в Катаре, куда «Пари Сен-Жермен» прилетел на финал Межконтинентального кубка. На снимке, который клуб выложил в соцсетях, лица Сафонова нет. При этом на коротком видео, которое сняли тогда же, отчетливо видно, что российский вратарь стоит в центре за спиной Хвичи Кварацхелии. На фото, если присмотреться, можно разглядеть ноги Сафонова в шортах — а вот его голову вообще не видно, хотя голкипер на 10 сантиметров выше своего одноклубника.

Российский вратарь прокомментировал свое исчезновение с фото ПСЖ
Video

Некоторые российские СМИ выдвинули предположение, что лицо Сафонова скрыли при помощи фотошопа. Тем более что в последние годы бывали случаи, когда организаторы крупных турниров удаляли фотографии российских спортсменов.

В финале Межконтинентального кубка ПСЖ сыграет с бразильским «Фламенго». Матч пройдет в Дохе 17 декабря в 20:00 мск.

Авторы
Теги
Рената Утяева
Матвей Сафонов ПСЖ Футбол фотография

