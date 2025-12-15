 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026
0

Дегтярев обвинил Запад в лишении Овечкина шансов на золото Олимпиады

Сюжет
Олимпиада-2026
Министр спорта связал неучастие сборной в Играх-2026 с упущенной возможностью выиграть Овечкиным единственный недостающий титул

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что отстранение сборной России лишило хоккеиста Александра Овечкина возможности выиграть олимпийский титул. Дегтярева цитирует ТАСС.

Дегтярев отметил, что 40-летнему Овечкину «взяли и перекрыли кислород в командных видах, в Милане он стопроцентно стал бы олимпийским чемпионом».

Дегтярев добавил, что, по информации из неофициальных источников, организаторы Игр-2026 в Италии хотели бы видеть сборную России в числе участников.

Однако в июне Международная федерация хоккея утвердила состав групп на Играх-2026 без России. Ее место займет сборная Франции. Российские команды отстранены от международных турниров под эгидой IIHF с февраля 2022 года.

Кто из россиян выступит на зимних Олимпийских играх 2026 года
Спорт
Аделия Петросян&nbsp;

На Олимпийских играх 2026 года, по оценке Дегтярева, выступят не более 20 российских спортсменов в индивидуальных дисциплинах в нейтральном статусе. Сборная России по хоккею не допущена к участию в Играх. Она отстранена от международных турниров с весны 2022 года.

Овечкин является лучшим снайпером НХЛ и обладателем множества рекордов. Он трижды выступал на Олимпиадах (2006, 2010, 2014), на которых Россия не доходила дальше полуфинала. На Играх он забил 8 голов и сделал 6 передач в 17 играх. В 2006 году попал в сборную всех звезд Олимпийских игр.

За сборную он провел 106 игр, в которых забросил 45 шайб и сделал 34 голевые передачи. Является трехкратным чемпионом мира (2008, 2012, 2014).

Авторы
Теги
Персоны
Руслан Алиев
НХЛ Александр Овечкин Алексей Дегтярев Олимпиада-2026
Александр Овечкин
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев
политик, министр спорта России, президент Олимпийского комитета России
10 июля 1981 года

