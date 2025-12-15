 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Капризова признали лучшим игроком дня в НХЛ

В домашнем матче регулярного чемпионата с «Бостон Брюинз» (6:2) Кирилл Капризов забросил две шайбы и сделал передачу.
Кирилл Капризов
Кирилл Капризов (Фото: David Berding / Getty Images)

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал лучшим игроком дня в НХЛ.

В домашнем матче регулярного чемпионата с «Бостон Брюинз» (6:2) форвард забросил две шайбы и сделал передачу. Он вышел на второе место по голам в регулярных чемпионатах в составе «Миннесоты» — 205. Рекордсменом является словак Мариан Габорик (219).

В активе Капризова в нынешнем сезоне 37 очков (20 голов и 17 передач) в 33 матчах.

Второй звездой дня в НХЛ признан экс-одноклубник Капризова Зеев Буйум. 20-летний защитник в первом матче после перехода из «Миннесоты» в «Ванкувер Кэнакс» отметился голом и передачей во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:1).

Третьей звездой стал нападающий «Юты Маммот» Майкл Карконе, который сделал дубль в третьем периоде гостевого матча с «Питтсбурга» (5:4 ОТ).

Авторы
Теги
Руслан Алиев
Кирилл Капризов Миннесота Уайлд

