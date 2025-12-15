Капризова признали лучшим игроком дня в НХЛ
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал лучшим игроком дня в НХЛ.
В домашнем матче регулярного чемпионата с «Бостон Брюинз» (6:2) форвард забросил две шайбы и сделал передачу. Он вышел на второе место по голам в регулярных чемпионатах в составе «Миннесоты» — 205. Рекордсменом является словак Мариан Габорик (219).
В активе Капризова в нынешнем сезоне 37 очков (20 голов и 17 передач) в 33 матчах.
Второй звездой дня в НХЛ признан экс-одноклубник Капризова Зеев Буйум. 20-летний защитник в первом матче после перехода из «Миннесоты» в «Ванкувер Кэнакс» отметился голом и передачей во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:1).
Третьей звездой стал нападающий «Юты Маммот» Майкл Карконе, который сделал дубль в третьем периоде гостевого матча с «Питтсбурга» (5:4 ОТ).