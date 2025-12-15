Клуб Малкина установил уникальное достижение в НХЛ

Клуб Малкина первым в истории НХЛ проиграл 2 игры подряд при перевесе в 3 гола

Евгений Малкин (Фото: Emilee Chinn / Getty Images)

«Питтсбург Пингвинз» проиграл «Юте Маммот» со счетом 4:5 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

По ходу третьего периода хозяева вели со счетом 3:0. Но в течение первых восьми минут периода пропустили четыре шайбы.

«Питтсбург» стал первой командой в истории НХЛ, проигравшей два матча подряд при преимуществе по ходу третьего периода не менее трех шайб. Ранее «Пингвинз» проиграли дома «Сан-Хосе», ведя по ходу заключительной 20-минутки со счетом 5:1.

Из россиян за «Питтсбург» выступают нападающий Евгений Малкин и вратарь Сергей Мурашов. 9 декабря стало известно, что Малкин выбыл на несколько недель из-за травмы. Он является лучшим ассистентом (21 передача) и вторым бомбардиром команды (29 очков).

Мурашов является дебютантом НХЛ. На его счету 4 игры в стартовом составе, 1 победа, 1 поражение и 2 поражения в овертайме.