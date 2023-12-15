Экс-тренер сборной Испании оценил свое назначение в клуб-аутсайдер РПЛ
Новый главный тренер «Сочи» Роберт Морено верит, что команде удастся совершить великие подвиги под его руководством. Телеграм-канал клуба РПЛ опубликовал видео с приветствием испанца.
«Я очень взволнован и очень мотивирован этим новым приключением. Верю, что вместе мы совершим великие подвиги и надеюсь, что вскоре мы сможем увидеть друг друга на игровом поле», — сказал Морено.
«Сочи» объявил о назначении 46-летнего Морено 15 декабря. Испанец стал третьим главным тренером в этом сезоне. 3 декабря «Сочи» отправил в отставку Александра Точилина, который возглавлял команду с сентября после ухода с поста Дмитрия Хохлова.
Морено ранее был главным тренером сборной Испании, «Монако» и «Гранады». Из последнего клуба он ушел в марте 2022 года.
У «Сочи», который занимает последнее место в РПЛ, 11 очков после 18 игр. Команда на четыре очка отстает от «Оренбурга» и зоны стыковых матчей.
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