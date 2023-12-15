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Экс-тренер сборной Испании оценил свое назначение в клуб-аутсайдер РПЛ

Новый тренер «Сочи» Морено: «Верю, что вместе мы совершим великие подвиги»
Роберт Морено заявил, что взволнован и очень мотивирован своим новым назначением. По словам испанца, он верит, что команде удастся совершить «великие подвиги»
Роберт Морено
Роберт Морено (Фото: Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images)

Новый главный тренер «Сочи» Роберт Морено верит, что команде удастся совершить великие подвиги под его руководством. Телеграм-канал клуба РПЛ опубликовал видео с приветствием испанца.

«Я очень взволнован и очень мотивирован этим новым приключением. Верю, что вместе мы совершим великие подвиги и надеюсь, что вскоре мы сможем увидеть друг друга на игровом поле», — сказал Морено.

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Роберт&nbsp;Морено

«Сочи» объявил о назначении 46-летнего Морено 15 декабря. Испанец стал третьим главным тренером в этом сезоне. 3 декабря «Сочи» отправил в отставку Александра Точилина, который возглавлял команду с сентября после ухода с поста Дмитрия Хохлова.

Морено ранее был главным тренером сборной Испании, «Монако» и «Гранады». Из последнего клуба он ушел в марте 2022 года.

У «Сочи», который занимает последнее место в РПЛ, 11 очков после 18 игр. Команда на четыре очка отстает от «Оренбурга» и зоны стыковых матчей.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Сочи Роберт Морено

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