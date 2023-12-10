«Краснодар» забил ЦСКА на 90-й минуте и ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ

«Краснодар» победил ЦСКА и ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ

Матч в Краснодаре завершился со счетом 1:0, гол на 90-й минуте забил Никита Кривцов

Фото: Телеграм-канал ФК «Краснодар»

«Краснодар» победил ЦСКА в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и вернул себе лидерство в турнирной таблице.

Игра в Краснодаре завершилась со счетом 1:0. Гол на 90-й минуте с передачи Эдуарда Сперцяна забил Никита Кривцов.

Команда Владимира Ивича смогла опередить «Зенит», набрав 38 очков. «Краснодар» впервые в своей истории ни разу не проиграл в 16 домашних матчах в РПЛ за год (12 побед, четыре игры закончились вничью).

У ЦСКА 28 очков и восьмое место.

В параллельном матче казанский «Рубин» победил в Калининграде «Балтику» (1:0) и опередил ЦСКА, став седьмым.

Чемпионат РПЛ возобновится в марте. В 19-м туре «Краснодар» сыграет с «Рубином», а ЦСКА — с «Оренбургом».