Экс-чемпион Bellator Шлеменко нокаутировал серба Илича в бою-реванше
Российский боец Александр Шлеменко, бывший чемпион Bellator в среднем весе, победил в реванше серба Александра Илича в главном поединке турнира Russian Cagefighting Championship (RCC) 17, который прошел в Екатеринбурге.
Поединок завершился техническим нокаутом в концовке первого раунда.
В первом поединке Шлеменко проиграл Иличу техническим нокаутом в августе 2022 года.
Россиянин в своем последнем бою в июле одержал победу над бразильцем Алексом Оливейрой на восьмом турнире собственного промоушена Shlemenko Fighting Championship (SFC). На счету 39-летнего Шлеменко 63 победы, 15 поражений и одна ничья в ММА, еще один бой был признан несостоявшимся.
У 34-летнего Илича 15 побед и шесть поражений.
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