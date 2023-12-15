Экс-чемпион Bellator Шлеменко нокаутировал серба Илича в бою-реванше

Поединок завершился техническим нокаутом в первом раунде. В их первом бою в августе прошлого года Илич нокаутировал россиянина

Александр Шлеменко (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Российский боец Александр Шлеменко, бывший чемпион Bellator в среднем весе, победил в реванше серба Александра Илича в главном поединке турнира Russian Cagefighting Championship (RCC) 17, который прошел в Екатеринбурге.

Поединок завершился техническим нокаутом в концовке первого раунда.

В первом поединке Шлеменко проиграл Иличу техническим нокаутом в августе 2022 года.

Россиянин в своем последнем бою в июле одержал победу над бразильцем Алексом Оливейрой на восьмом турнире собственного промоушена Shlemenko Fighting Championship (SFC). На счету 39-летнего Шлеменко 63 победы, 15 поражений и одна ничья в ММА, еще один бой был признан несостоявшимся.

У 34-летнего Илича 15 побед и шесть поражений.