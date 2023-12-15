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Российский рекордсмен ММА впервые победил после ухода из UFC

Российский рекордсмен ММА Алексей Олейник впервые победил после ухода из UFC
Алексей Олейник одержал победу над бразильцем Фернандо Родригесом удушающим приемом во втором раунде на турнире RCC 17
Алексей Олейник
Алексей Олейник (Фото: James Gilbert / Getty Images)

Российский боец Алексей Олейник победил бразильца Фернандо Родригеса на турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) 17, который проходит в Екатеринбурге.

Россиянин одержал победу удушающим приемом во втором раунде.

Олейник в своем последнем бою в конце мая уступил британцу Оли Томпсону нокаутом в первом раунде. Это был его первый поединок после ухода из UFC.

Изначально Олейник должен был провести на турнире в Екатеринбурге реванш против Томпсона. Но британец отказался от боя. Глава RCC Николай Клименко говорил, что боец проявил себя безответственно и «просто не пришел за визой». В итоге Томпсона заменил Родригес. На счету 36-летнего бразильца 13 побед и девять поражений в ММА.

46-летний Олейник одержал 61 победу при 18 поражениях, еще один бой завершился вничью. Россиянин считается рекордсменом по числу побед (14) «удушением Иезекииля» — пришедшим из дзюдо приемом, при котором борец заводит одну руку за голову соперника, а другой надавливает на шею спереди, перекрывая трахею или сонную артерию.

Олейник, у которого в смешанных единоборствах прозвище Удав, стал первым в UFC, применившим этот прием; ему удалось выиграть таким способом два боя. Всего в UFC c 2014 года боец провел 18 поединков.

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