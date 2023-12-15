Российский рекордсмен ММА впервые победил после ухода из UFC
Российский боец Алексей Олейник победил бразильца Фернандо Родригеса на турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) 17, который проходит в Екатеринбурге.
Россиянин одержал победу удушающим приемом во втором раунде.
Олейник в своем последнем бою в конце мая уступил британцу Оли Томпсону нокаутом в первом раунде. Это был его первый поединок после ухода из UFC.
Изначально Олейник должен был провести на турнире в Екатеринбурге реванш против Томпсона. Но британец отказался от боя. Глава RCC Николай Клименко говорил, что боец проявил себя безответственно и «просто не пришел за визой». В итоге Томпсона заменил Родригес. На счету 36-летнего бразильца 13 побед и девять поражений в ММА.
46-летний Олейник одержал 61 победу при 18 поражениях, еще один бой завершился вничью. Россиянин считается рекордсменом по числу побед (14) «удушением Иезекииля» — пришедшим из дзюдо приемом, при котором борец заводит одну руку за голову соперника, а другой надавливает на шею спереди, перекрывая трахею или сонную артерию.
Олейник, у которого в смешанных единоборствах прозвище Удав, стал первым в UFC, применившим этот прием; ему удалось выиграть таким способом два боя. Всего в UFC c 2014 года боец провел 18 поединков.
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