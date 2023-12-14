Сборная «Россия 25» победила команду «Звезды и ВХЛ» на Кубке «Первого канала»

Сборная «Россия 25» выиграла первый матч на Кубке «Первого канала»

Матч завершился со счетом 5:2. Команда Романа Ротенберга обеспечила себе победу в третьем периоде, забросив три шайбы за три минуты

Роман Ротенберг (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Сборная «Россия 25» победила команду «Звезды и ВХЛ» в первом матче Кубка «Первого канала», который проходит в Санкт-Петербурге.

Матч завершился со счетом 5:2 (0:0, 1:1, 4:1).

У сборной «Россия 25» забивали Василий Глотов (32-я минута), Михаил Воробьев (41), Максим Соркин (42) и Марат Хайруллин (43, 60).

У команды «Звезды и ВХЛ» отличились Глеб Петров (27) и Матвей Заседа (49).

В другом матче игрового дня сборная Белоруссии победила Казахстан — 6:2.

В следующей игре 16 декабря «Россия 25» встретится с белорусами, а сборная ВХЛ — с казахстанцами.

Сборные России и Белоруссии отстранены от турниров международной федерации (IIHF), россияне также временно исключены из Евротура.