Сборная «Россия 25» выиграла первый матч на Кубке «Первого канала»
Сборная «Россия 25» победила команду «Звезды и ВХЛ» в первом матче Кубка «Первого канала», который проходит в Санкт-Петербурге.
Матч завершился со счетом 5:2 (0:0, 1:1, 4:1).
У сборной «Россия 25» забивали Василий Глотов (32-я минута), Михаил Воробьев (41), Максим Соркин (42) и Марат Хайруллин (43, 60).
У команды «Звезды и ВХЛ» отличились Глеб Петров (27) и Матвей Заседа (49).
В другом матче игрового дня сборная Белоруссии победила Казахстан — 6:2.
В следующей игре 16 декабря «Россия 25» встретится с белорусами, а сборная ВХЛ — с казахстанцами.
Сборные России и Белоруссии отстранены от турниров международной федерации (IIHF), россияне также временно исключены из Евротура.
Букмекерская компания «Фонбет» принимает ставки на победу «России 25» с коэффициентом 1,63, на победу белорусов — с коэффициентом 5,00.
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