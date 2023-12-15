Фигуристка Александра Трусова сыграла в хоккей в гала-матче на «РЖД Арене»

Фигуристка Трусова сыграла в хоккей в гала-матче на «РЖД Арене»

Фигуристка сыграла за команду звезд «Локомотива», в составе которой были Руслан Пименов, Дмитрий Лоськов и Дмитрий Сычев. Их соперниками была команда легенд отечественного хоккея. Встреча завершилась со счетом 3:3

Александра Трусова (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Российская фигуристка Александра Трусова приняла участие в гала-матче на катке на территории «РЖД Арены» в Москве. 19-летняя спортсменка вышла на лед в составе команды звезд «Локомотива» против команды легенд отечественного хоккея.

За «Локомотив» играли в том числе Руслан Пименов, Дмитрий Лоськов и Дмитрий Сычев. В команде легенд были олимпийские чемпионы Евгений Давыдов, Сергей Макаров, Владимир Мышкин и другие.

Фигуристка выступала под восьмым номером. «Почему восьмой номер? Такой дали. Знаю, что под ним играет Александр Овечкин. Смотрю иногда матчи с его участием, но не то чтобы слежу», — цитирует Трусову ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 3:3. «Ощущения от игры хорошие. Они очень профессиональные, соперники быстрее у меня забирают шайбу», — рассказала Трусова.

На вопрос, что сложнее — хоккей или фигурное катание, Трусова ответила: «Мне хоккей сложнее. Я не в первый раз играла в хоккей, раньше с папой и братьями играла».

Трусова на Играх в Пекине первой в истории Олимпиад смогла исполнить в произвольной программе сразу пять четверных прыжков. На Играх фигуристка завоевала серебро. Также она является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы.