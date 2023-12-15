Шубенков назвал заявления Позднякова раскладом на сезон

Чемпион мира 2015 года заявил, что каждому спортсмену нужно самому решать, насколько ему важно выступление на Играх. Лично у Шубенкова шансов принять участие в Олимпиаде в Париже нет

Сергей Шубенков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков рассказал РБК, что заявления главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова по поводу спортсменов, которые согласятся выступать на Олимпиаде в Париже, честно обозначают расклад на предстоящий сезон.

По словам 33-летнего легкоатлета, он понимает, что лично у него нет шансов выступить на Играх. «По поводу разных заявлений Позднякова могу сказать, что каждому спортсмену нужно самому решать, насколько ему все это важно. Заявления Позднякова честно обозначают расклад на предстоящий сезон и понятно, к чему подталкивают», — сказал Шубенков.

Ранее 15 декабря Поздняков заявил, что выступившие на Олимпийских играх 2024 года в Париже российские спортсмены не смогут принять участие в Играх дружбы, объяснив это ограничениями со стороны Международного олимпийского комитета (МОК). Кроме того, по словам Позднякова, ОКР не будет оказывать финансовую поддержку нейтральным спортсменам.

МОК 8 декабря сообщил о допуске россиян до Олимпийских игр 2024 года в нейтральном статусе и при соблюдении ряда критериев. В частности, не смогут принять участие в Играх спортсмены, которые публично поддерживали военную операцию или имеют отношение к силовым структурам России. 14 декабря МОК заявил, что лицензии для участия в Играх получили шесть россиян и пять белорусов, их имена не уточнялись.

После решения МОК глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу заявил, что позиция организации по допуску российских легкоатлетов не изменилась и они не получат разрешения выступать на Играх в Париже.