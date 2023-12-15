Глава ОКР заявил о провалившейся попытке создать вакуум вокруг России

Глава ОКР сообщил, что в этом году комитет провел более 20 переговоров с разными НОК, поэтому ни о какой изоляции говорить не приходится. Он также обвинил МОК в развале мирового спорта

Станислав Поздняков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Попытка создать вакуум вокруг российского спорта провалилась. Об этом на олимпийском собрании Олимпийского комитета России (ОКР) заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

«Мы провели в этом году более 20 переговоров с различными НОК. Как бы ни пытались создать вокруг России вакуум, ни о какой изоляции говорить не приходится», — цитирует Позднякова «РИА Новости».

Глава ОКР считает число российских спортсменов, которые на данный момент прошли отбор на Олимпийские игры 2024 года в Париже, издевательски малым. «Неделю назад в Лозанне озвучили решение допустить российских спортсменов до Олимпиады и потом издевательски назвали цифры. У нас нет желания ее комментировать, все ясно без слов. Шесть российских спортсменов прошли отбор, при этом тысячи атлетов были отстранены, лишены права представлять родину, реализовать свои мечты», — сказал он.

По словам Позднякова, «это точно не олимпизм, а развал мирового спорта». «Виновные будут нести ответственность перед судом истории», — отметил он.

Глава ОКР считает, что те спортсмены, кто согласится выступить на Играх на условиях МОК, станут заложниками чужих интересов. «Мы живем в свободном государстве, где каждый имеет право сделать свой выбор, об этом заявил президент. Но выбирая нейтрализацию, спортсмен становится заложником чужих интересов», — заявил он.

МОК 8 декабря сообщил о допуске россиян до Олимпийских игр 2024 года в нейтральном статусе и при выполнении ряда критериев. В частности, не смогут принять участие в Играх спортсмены, которые публично поддерживали военную операцию и имеют отношение к силовым структурам России. Пока соответствующие лицензии получили лишь шесть россиян и пять белорусов.

Поздняков 12 декабря говорил, что только единицы российских спортсменов согласятся на участие в Играх на условиях МОК. Президент Владимир Путин во время прямой линии подчеркнул, что решение о поездке на Олимпиаду остается за Минспортом и ОКР и нужно принять взвешенное решение.