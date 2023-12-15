Экс-министр спорта заявил, что МОК будет извиняться перед Россией
Международный олимпийский комитет (МОК) со временем извинится за свое отношение к российскому спорту. Такое мнение «РИА Новости» высказала бывший министр спорта России, олимпийский чемпион 2000 года по фехтованию Павел Колобков.
«Надеюсь, эта организация когда-нибудь одумается и начнет занимать более принципиальную позицию. Вот мое отношение к МОК сейчас. При этом я уверен, что там много сильных спортивных чиновников. Уверен, через какое-то время, если у них есть совесть, они будут извиняться. Такое время придет», — сказал Колобков.
Бывший министр считает, что МОК проявил слабость. «Сейчас в МОК сильное движение одной группы лиц, которая вообще не имеет отношения к спорту», — отметил Колобков.
МОК 8 декабря сообщил о допуске россиян до Олимпийских игр 2024 года в нейтральном статусе и при соответствии ряду критериев. В частности, не смогут принять участие в Играх спортсмены, которые публично поддерживали военную операцию и имеют отношение к силовым структурам России.
К настоящему моменту россияне и белорусы завоевали в сумме 11 квот на Олимпийские игры в Париже в таких видах спорта, как борьба, велоспорт, гребля и плавание. Россияне завоевали шесть лицензий, их фамилии не уточняются.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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