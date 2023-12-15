 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Экс-министр спорта заявил, что МОК будет извиняться перед Россией

Экс-министр спорта Колобков: со временем МОК будет извиняться перед Россией
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Павел Колобков обвинил Международный олимпийский комитет в слабости. Он считает, что через какое-то время международным спортивным чиновникам придется принести извинения
Павел Колобков
Павел Колобков (Фото: Evgeny Philippov / Global Look Press)

Международный олимпийский комитет (МОК) со временем извинится за свое отношение к российскому спорту. Такое мнение «РИА Новости» высказала бывший министр спорта России, олимпийский чемпион 2000 года по фехтованию Павел Колобков.

«Надеюсь, эта организация когда-нибудь одумается и начнет занимать более принципиальную позицию. Вот мое отношение к МОК сейчас. При этом я уверен, что там много сильных спортивных чиновников. Уверен, через какое-то время, если у них есть совесть, они будут извиняться. Такое время придет», — сказал Колобков.

МОК назвал виды спорта, в которых россияне могут поехать на Олимпиаду
Спорт
Фото: Joe Scarnici / Getty Images

Бывший министр считает, что МОК проявил слабость. «Сейчас в МОК сильное движение одной группы лиц, которая вообще не имеет отношения к спорту», — отметил Колобков.

МОК 8 декабря сообщил о допуске россиян до Олимпийских игр 2024 года в нейтральном статусе и при соответствии ряду критериев. В частности, не смогут принять участие в Играх спортсмены, которые публично поддерживали военную операцию и имеют отношение к силовым структурам России.

К настоящему моменту россияне и белорусы завоевали в сумме 11 квот на Олимпийские игры в Париже в таких видах спорта, как борьба, велоспорт, гребля и плавание. Россияне завоевали шесть лицензий, их фамилии не уточняются.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Программа развития РБК Pro Публичные выступления: как чувствовать себя уверенно
«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
МОК Павел Колобков Олимпиада-2024

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
Глава МОК ответил на призывы к бойкоту из-за допуска россиян на Олимпиаду
Спорт
МОК изменил данные о количестве лицензий на Олимпиаду-2024 для россиян
Спорт
Как в России отреагировали на решение МОК по допуску на Олимпиаду-2024
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 15 декабря
EUR ЦБ: 97,74 (+0,79) Инвестиции, 14 дек, 16:25 Курс доллара на 15 декабря
USD ЦБ: 89,67 (-0,22) Инвестиции, 14 дек, 16:25
МИД Китая заявил, что Пекин ценит позицию Путина Политика, 12:44
Минспорт примет решение по участию в Олимпиаде в интересах спортсменов Спорт, 12:43
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 12:31
Экс-министр спорта заявил, что МОК будет извиняться перед Россией Спорт, 12:27
В России дефицит ИТ-специалистов. Как самим заблокировать атаку хакеров Pro, 12:22
Amazon протестировала лазерную спутниковую связь в космосе Технологии и медиа, 12:14
На фиолетовой ветке московского метро на пути упал человек Город, 12:08
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Экс-сенатора Бельгии обвинили в проведении спецопераций по заданию Китая Политика, 12:06
Крыжовников и Золотарев пересняли финал «Слова пацана» Life, 12:02
Шесть футболок Месси с ЧМ в Катаре продали с аукциона за $7,8 млн Спорт, 11:57
Как в России поддерживают несырьевой неэнергетический экспорт РБК+, 11:54
Колледж под ключ: как решить проблему дефицита синих воротничков Отрасли, 11:49
ФСИН сообщила о убытии Навального «за пределы» Владимирской области Политика, 11:49
В Тульской области из-за снега обрушилась крыша предприятия Общество, 11:47