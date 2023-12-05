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Спорт ,  
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Журнал Time назвал Месси спортсменом года

Журнал Time назвал Лионеля Месси спортсменом года
Как отмечает издание, аргентинец после победы на чемпионате мира сумел привлечь внимание любителей футбола по всей планете к первенству США
Фото: Лионель Месси (Фото: Alejandro Salazar / Global look press)
Фото: Лионель Месси (Фото: Alejandro Salazar / Global look press)

Аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси признан спортсменом года по версии американского журнала Time.

Объясняя выбор Месси, издание отмечает, что после победы на мировом первенстве он решил не уезжать играть в Саудовскую Аравию по примеру многих других известных футболистов, а принял предложение Дэвида Бекхэма и переехал играть в MLS за «Интер Майами».

Time указывает, что аргентинец сумел создать ажиотаж вокруг футбола в США, где футбол — не самый популярный вид спорта. Он привлек внимание таких звезд, как Ким Кардашьян и Леброн Джеймс, а также увеличил посещаемость домашних матчей, отмечают Time.

Месси — один из выдающихся футболистов в истории. Он является восьмикратным обладателем «Золотого мяча» — приза, вручаемого лучшему футболисту года. Это рекордный показатель. В составе сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира (2022), Кубок Америки (2021) и Олимпиаду (2008).

В составе сборной Аргентины в 2022 году Мессии впервые выиграл чемпионат мира.

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Теги
Грант Гетадарян Грант Гетадарян
Лионель Месси Футбол Дэвид Бекхэм

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