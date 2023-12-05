 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Спорт ,  
0 

В Италии сообщили о планах ЦСКА заплатить €3,2 млн за футболиста Серии С

Московский клуб претендует на покупку полузащитника Омара Коррейя. Еще две команды хотят приобрести игрока, однако готовы предложить меньшую сумму
Фото: o.correia_ / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: o.correia_ / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Московский ЦСКА хочет приобрести полузащитника клуба третьего дивизиона Италии Серии С «Триестина» Омара Коррейя, сообщает Trivenet Goal.

По данным источника, «армейцы» предложили за французского игрока €3,2 млн. Венгерский «Ференцварош» и швейцарский «Цюрих» также претендуют на 23-летнего полузащитника, однако оценили его в €2,5 млн.

ЦСКА победил клуб Карпина в матче под сильным снегопадом
Спорт
Фото:Телеграм-канал ПФК ЦСКА

Согласно информации, руководство итальянского клуба не планирует расставаться с Коррейя в зимнее трансферное окно.

«РБК Спорт» обратился за комментариями в пресс-службу ПФК ЦСКА.

В текущем сезоне 23-летний француз провел за «Триестину» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной голевой передачей. До перехода в итальянский клуб он выступал за словенский «Копер» и резервную команду «ПСЖ». На данный момент портал Transfermarkt оценивает игрока в € 400 тыс.

Авторы
Теги
Альвина Цаканян, Грант Гетадарян Грант Гетадарян
Футбол чемпионат россии по футболу

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 98,58 (+0,66) Инвестиции, 04 дек, 17:17 Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 90,67 (+0,91) Инвестиции, 04 дек, 17:17
Как производят подсолнечное масло РБК и Благо, 16:46
Politis узнала о требовании прекратить операции в рублем в банках Кипра Политика, 16:44
Российский мультфильм попал в лонг-лист «Оскара» Life, 16:43
Путин поедет в Саудовскую Аравию и ОАЭ с Набиуллиной и Новаком Политика, 16:42
Лыжи в январе, розы — в мае: чем заняться в Красной Поляне РБК и LADA, 16:42
Тюкавин стал лучшим молодым футболистом РПЛ 2023 года Спорт, 16:42
Суперфлагман Xiaomi 14 Ultra: характеристики, цены и сроки выпуска Life, 16:38
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Binance отменит торговые комиссии для ведущих криптовалют Крипто, 16:37
Атомная цифровизация: как меняются бизнес-модели в промышленности Отрасли, 16:37
Счастливое родительство: как российские производители выручают мам и пап Отрасли, 16:36
Минфин предложил определить понятие «наливайка» на законодательном уровне Общество, 16:32
Что делает из врача эффективного управленца Отрасли, 16:30
Подведены итоги конгресса «Национальное здравоохранение 2023» Пресс-релиз, 16:29
Как устроен частный «остров» для ультрахайнетов в Сочи РБК и Breeze Home, 16:28