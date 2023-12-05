В Италии сообщили о планах ЦСКА заплатить €3,2 млн за футболиста Серии С

Московский клуб претендует на покупку полузащитника Омара Коррейя. Еще две команды хотят приобрести игрока, однако готовы предложить меньшую сумму

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Московский ЦСКА хочет приобрести полузащитника клуба третьего дивизиона Италии Серии С «Триестина» Омара Коррейя, сообщает Trivenet Goal.

По данным источника, «армейцы» предложили за французского игрока €3,2 млн. Венгерский «Ференцварош» и швейцарский «Цюрих» также претендуют на 23-летнего полузащитника, однако оценили его в €2,5 млн.

Согласно информации, руководство итальянского клуба не планирует расставаться с Коррейя в зимнее трансферное окно.

«РБК Спорт» обратился за комментариями в пресс-службу ПФК ЦСКА.

В текущем сезоне 23-летний француз провел за «Триестину» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной голевой передачей. До перехода в итальянский клуб он выступал за словенский «Копер» и резервную команду «ПСЖ». На данный момент портал Transfermarkt оценивает игрока в € 400 тыс.