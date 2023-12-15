Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы

В четверг прошли матчи заключительного тура группового этапа в Лиге Европы

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах (Фото: Catherine Ivill / Getty Images)

По итогам заключительного тура групповых этапов определились все участники плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций.

Досрочно путевку в 1/8 финала Лиги Европы завоевали победители своих групп: английские «Ливерпуль», «Вест Хэм» и «Брайтон», немецкий «Байер», итальянская «Аталанта», шотландский «Рейнджерс», испанский «Вильярреал» и чешская «Славия».

В 1/16 финала Лиги Европы пробились занявшие вторые места команды: немецкий «Фрайбург», французский «Марсель», чешская «Спарта», португальский «Спортинг», французские «Тулуза» и «Ренн», итальянская «Рома» и азербайджанский «Карабах».

Из Лиги чемпионов в Лигу Европы пробились португальские «Брага» и «Бенфика», голландский «Фейеноорд», итальянский «Милан», турецкий «Галатасарай», французский «Ланс», швейцарский «Янг Бойз» и украинский «Шахтер». Эти команды сыграют в 1/16 финала.

Занявшие третье место на групповом этапе Лиги Европы продолжат выступление в 1/16 финала Лиги конференций: «Олимпиакос» (Греция), Аякс (Нидерланды), «Бетис» (Испания), «Штурм» (Австрия), «Юнион» (Бельгия), «Маккаби Хайфа» (Израиль), «Серветт» (Швейцария), «Мольде» (Норвегия).

Они встретятся с занявшими в групповом этапе Лиги конференций вторые места: «Слован» (Словакия), «Гент» (Бельгия), «Динамо Загреб» (Хорватия), «Буде-Глимт» (Норвегия), «Легия» (Польша), «Ференцварош» (Венгрия), «Айнтрахт» (Германия) и «Лудогорец» (Болгария).

Победители групп напрямую прошли в 1/8 финала Лиги конференций - «Лилль» (Франция), «Маккаби» (Тель-Авив/ Израиль), «Виктория Пльзень» (Чехия), «Брюгге» (Бельгия), «Астон Вилла» (Англия), «Фиорентина» (Италия), «ПАОК» (Греция) и «Фенербахче» (Турция).

Жеребьевка стадий 1/16 финала пройдет 18 декабря, матчи будут сыграны в феврале. Соперники по 1/8 финала Лиги Европы будут определены 23 февраля, матчи пройдут в марте.