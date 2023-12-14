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Спорт ,  
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Стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов

Стали известны все 16 участников плей-офф Лиги чемпионов
В плей-офф турнира выступят 16 клубов. Среди них — испанский «Реал Сосьедад», в составе которого играет полузащитник сборной России Арсен Захарян
Фото: Антуан Гризманн (IMAGO/Global look press)
Фото: Антуан Гризманн (IMAGO/Global look press)

Завершился групповой раунд Лиги чемпионов. По его итогам определились 16 клубов, которые выступят в плей-офф турнира.

Победителями своих квартетов стали «Бавария», «Арсенал», «Реал», «Реал Сосьедад», в составе которого играет футболист сборной России Арсен Захарян, «Атлетико», дортмундская «Боруссия», «Манчестер Сити» и «Барселона». Со вторых мест дальше прошли «Копенгаген», ПСВ, «Наполи», «Интер», «Лацио», «ПСЖ», «Лейпциг» и «Порту».

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 16 декабря. Победители групп будут сеяными, занявшие вторые места команды — несеяными. Согласно регламенту, в следующем этапе не могут встретиться команды из одной ассоциации, а также клубы, игравшие в одной группе.

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Фото:Килиан Мбаппе (Panoramic / Global look press)

Также игрой между «Селтиком» и «Фейеноордом» (2:1) завершился последний матч группового этапа в истории Лиги чемпионов. Уже со следующего сезона у турнира поменяется формат. Отличие с предыдущими форматами заключается в том, что Лига чемпионов увеличится в количестве команд с 32 до 36. Со следующего сезона в Лиге чемпионов будет швейцарская система — клубы войдут в единую таблицу, каждый сыграет по восемь матчей (четыре — дома, четыре — на выезде).

Дальше напрямую в 1/8 финала выйдут восемь лучших команд турнирной таблицы, а клубы, занявшие места с девятого по 24-е, сыграют дополнительные две игры, определив вторую восьмерку сильнейших.

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Пространство выбора

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Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

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