Вратарь клуба КХЛ лишился переднего зуба, отражая бросок
Голкиперу «Сочи» Алексею Щетилину выбили зуб в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ против «Шанхай Дрэгонс».
Телеграм-канал «Сочи» выложил несколько фото с вратарем, на которых видно, что он лишился одного из передних зубов.
«Цена победы: Алексей Щетилин потерял зуб, отражая один из бросков, но не попросил замену, доиграл матч до конца и помог выиграть!» — говорится в сообщении.
«Сочи» победил «Шанхай» со счетом 4:2. Щетилин отразил 36 бросков по своим воротам.
24-летний Щетилин проводит дебютный сезон в КХЛ, в девятом матче он одержал свою первую победу.
