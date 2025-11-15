Вратарь клуба КХЛ лишился переднего зуба, отражая бросок

Голкипер «Сочи» Алексей Щетилин потерял зуб, отражая один из бросков, но не попросил замену, доиграл матч с «Шанхаем» до конца и помог своей команде победить

Алексей Щетилин (Фото: телеграм-канал ХК «Сочи»)

Голкиперу «Сочи» Алексею Щетилину выбили зуб в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ против «Шанхай Дрэгонс».

Телеграм-канал «Сочи» выложил несколько фото с вратарем, на которых видно, что он лишился одного из передних зубов.

«Цена победы: Алексей Щетилин потерял зуб, отражая один из бросков, но не попросил замену, доиграл матч до конца и помог выиграть!» — говорится в сообщении.

«Сочи» победил «Шанхай» со счетом 4:2. Щетилин отразил 36 бросков по своим воротам.

24-летний Щетилин проводит дебютный сезон в КХЛ, в девятом матче он одержал свою первую победу.