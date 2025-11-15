 Перейти к основному контенту
Аутсайдер КХЛ одержал вторую победу в 15 последних матчах

«Сочи» обыграл «Шанхай», одержав вторую победу в 15 последних матчах в КХЛ
«Сочи» победил «Шанхай Дрэгонс» со счетом 4:2, но остался на последнем месте в лиге
Фото: телеграм-канал ХК «Сочи»
Фото: телеграм-канал ХК «Сочи»

«Сочи» обыграл «Шанхай Дрэгонс» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Даниил Сероух (2-я минута), Рафаэль Бикмуллин (28), Уилл Биттен (42) и Макс Эллис (59). У проигравших отличились Ник Меркли (5) и Борна Рендулич (13).

Для «Сочи» это лишь вторая победа в последних 15 матчах.

«Шанхай» набрал 28 очков в 25 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» с 16 очками в 24 встречах расположился на последней строчке во всей КХЛ.

В следующем матче «Шанхай» 17 ноября в гостях сыграет с новосибирской «Сибирью», «Сочи» в тот же день примет астанинский «Барыс».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Сочи ХК Шанхай Дрэгонс (бывший Куньлунь Ред Стар)

