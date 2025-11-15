Аутсайдер КХЛ одержал вторую победу в 15 последних матчах
«Сочи» обыграл «Шанхай Дрэгонс» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Даниил Сероух (2-я минута), Рафаэль Бикмуллин (28), Уилл Биттен (42) и Макс Эллис (59). У проигравших отличились Ник Меркли (5) и Борна Рендулич (13).
Для «Сочи» это лишь вторая победа в последних 15 матчах.
«Шанхай» набрал 28 очков в 25 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» с 16 очками в 24 встречах расположился на последней строчке во всей КХЛ.
В следующем матче «Шанхай» 17 ноября в гостях сыграет с новосибирской «Сибирью», «Сочи» в тот же день примет астанинский «Барыс».
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян
ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist
ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России
Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»
Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона
Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России