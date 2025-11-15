Аделия Петросян выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве
Аделия Петросян лидирует после короткой программы на четвертом этапе Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Москве.
За свой прокат 18-летняя ученица Этери Тутберидзе получила 78,83 балла.
На втором месте Алина Горбачева (68,86), на третьем — Ксения Гущина (68,07).
Произвольную программу одиночницы покажут 16 ноября.
Петросян — двукратная чемпионка России, трижды побеждала в финале Кубка России. Ранее в нынешнем сезоне она выиграла первый этап Гран-при в Магнитогорске.
Российские фигуристы не могут в данный момент принимать участие в международных соревнованиях (кроме отбора на Игры) из-за отстранения со стороны Международного союза конькобежцев (ISU). В качестве альтернативы была создана российская серия Гран-при.
Следующий этап Гран-при России пройдет в Омске (21–24 ноября). Финал состоится с 4 по 9 марта в Челябинске.
В сентябре Петросян выиграла олимпийский квалификационный турнир в Пекине. За короткую и произвольную программы в сумме она получила 209,63 балла и завоевала путевку на Олимпиаду 2026 года в Италии.
