Спорт⁠,
0

Аделия Петросян выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве

Ученица Этери Тутберидзе получила за свой прокат 78,83 балла. На второй строчке Алина Горбачева (68,86), на третьей — Ксения Гущина (68,07)
Аделия Петросян
Аделия Петросян (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Аделия Петросян лидирует после короткой программы на четвертом этапе Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Москве.

За свой прокат 18-летняя ученица Этери Тутберидзе получила 78,83 балла.

На втором месте Алина Горбачева (68,86), на третьем — Ксения Гущина (68,07).

Произвольную программу одиночницы покажут 16 ноября.

Петросян — двукратная чемпионка России, трижды побеждала в финале Кубка России. Ранее в нынешнем сезоне она выиграла первый этап Гран-при в Магнитогорске.

Российские фигуристы не могут в данный момент принимать участие в международных соревнованиях (кроме отбора на Игры) из-за отстранения со стороны Международного союза конькобежцев (ISU). В качестве альтернативы была создана российская серия Гран-при.

Следующий этап Гран-при России пройдет в Омске (21–24 ноября). Финал состоится с 4 по 9 марта в Челябинске.

В сентябре Петросян выиграла олимпийский квалификационный турнир в Пекине. За короткую и произвольную программы в сумме она получила 209,63 балла и завоевала путевку на Олимпиаду 2026 года в Италии.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Аделия Петросян Этери Тутберидзе
Аделия Петросян фото
Аделия Петросян
фигуристка, спортсменка
5 июня 2007 года
Этери Тутберидзе фото
Этери Тутберидзе
тренер по фигурному катанию, спортсменка
24 февраля 1974 года

