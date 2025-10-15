ЦСКА снова уступил «Локомотиву», у которого забрал лучшего тренера КХЛ Никитина

ЦСКА снова уступил «Локомотиву», у которого забрал лучшего тренера КХЛ

«Локомотив» победил ЦСКА со счетом 4:1, дубль оформил Максим Шалунов. ЦСКА проиграл третий матч подряд

Фото: Официальный сайт ХК ЦСКА (cska-hockey.ru)

Московский ЦСКА второй раз за месяц уступил в чемпионате КХЛ ярославскому «Локомотиву», который в прошлом году привел к победе в Кубке Гагарина нынешний тренер армейцев Игорь Никитин.

Матч в Ярославле закончился со счетом 4:1.

У победителей дубль оформил Максим Шалунов (34-я и 54-я минуты), по голу у Байрона Фрэза (вторая минута) и Никиты Кирьянова (20).

У ЦСКА забил Денис Зернов (26).

ЦСКА 18 сентября проиграл «Локомотиву» в Москве со счетом 1:5.

Никитин, признанный лучшим тренером КХЛ в прошлом сезоне, в июне расторг действовавший до 2027 года контракт с «Локомотивом» и возглавил ЦСКА.

«Локомотив» под руководством Боба Хартли лидирует в Западной конференции, а ЦСКА проиграл три матча подряд и идет девятым.

В параллельном матче череповецкая «Северсталь» победила екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 2:0.