ЧМ-2026
0

Мэр Бостона ответила на угрозу Трампа лишить город матчей ЧМ-2026

Сюжет
ЧМ-2026
Мэр Ву напомнила, что у Бостона уже заключены контракты на проведение матчей в пригороде, Фоксборо, и перенести игры по желанию одного человека не получится. Трамп говорил, что глава ФИФА «очень легко» на это пойдет
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Мэр Бостона Мишель Ву, комментируя слова Дональда Трампа о возможности перенести матчи чемпионата мира по футболу из пригорода Фоксборо, заявила, что ему это не удастся. Слова Ву приводит Reuters.

«Многое из этого закреплено контрактами, так что ни один человек, даже живущий сейчас в Белом доме, не сможет это отменить», — сказала Ву.

Во вторник Трампа спросили о криминальной ситуации в Южном Бостоне, в том числе о поджоге полицейской машины. Трамп раскритиковал Ву и сказал, что может позвонить главе ФИФА Джанни Инфантино и предложить сменить место проведения матчей, если «почувствует, что условия небезопасны». По словам президента США, главе ФИФА бы это не понравилось, но «он бы с легкостью это сделал».

Ранее Трамп уже допускал перенос матчей турнира, отвечая на вопрос о таких городах, как Сиэтл и Сан-Франциско. Вице-президент организации Виктор Монтальяни тогда заявил, что «это турнир ФИФА, юрисдикция ФИФА, ФИФА принимает эти решения».

Ву является членом Демократической партии.

Анна Сатдинова
ЧМ-2026 Бостон Дональд Трамп
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
