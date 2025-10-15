Мэр Бостона ответила на угрозу Трампа лишить город матчей ЧМ-2026
Мэр Бостона Мишель Ву, комментируя слова Дональда Трампа о возможности перенести матчи чемпионата мира по футболу из пригорода Фоксборо, заявила, что ему это не удастся. Слова Ву приводит Reuters.
«Многое из этого закреплено контрактами, так что ни один человек, даже живущий сейчас в Белом доме, не сможет это отменить», — сказала Ву.
Во вторник Трампа спросили о криминальной ситуации в Южном Бостоне, в том числе о поджоге полицейской машины. Трамп раскритиковал Ву и сказал, что может позвонить главе ФИФА Джанни Инфантино и предложить сменить место проведения матчей, если «почувствует, что условия небезопасны». По словам президента США, главе ФИФА бы это не понравилось, но «он бы с легкостью это сделал».
Ранее Трамп уже допускал перенос матчей турнира, отвечая на вопрос о таких городах, как Сиэтл и Сан-Франциско. Вице-президент организации Виктор Монтальяни тогда заявил, что «это турнир ФИФА, юрисдикция ФИФА, ФИФА принимает эти решения».
Ву является членом Демократической партии.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?