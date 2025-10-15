 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Фонбет Кубок России. Путь Регионов Торпедо Велес 1 1,55 x 4,2 2 6 Футбол Фонбет Кубок России. Путь Регионов Факел Урал 1 2,7 x 3,05 2 2,85 Футбол Франция. Лига 1 ПСЖ Страсбур 1 1,28 x 5,9 2 9,5 Футбол Россия. Премьер-Лига Пари НН Акрон 1 2,45 x 3,5 2 2,8 Футбол Россия. Премьер-Лига Крылья Советов Оренбург 1 1,95 x 3,8 2 3,6 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Ростов 1 1,57 x 4,2 2 5,7 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Махачкала Краснодар 1 5 x 3,5 2 1,77 Футбол Россия. Премьер-Лига Локомотив ЦСКА 1 2,75 x 3,4 2 2,55 Футбол Англия. Премьер-Лига Манчестер Сити Эвертон 1 1,4 x 4,9 2 7,5 Единоборства MMA. UFC Fight Night 262. Ванкувер. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Ренье де Риддер Брендэн Аллен 1 1,38 x 60 2 3,15 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

ФНЛ сообщила о планах нового «Шахтера» из Донецка играть во Второй лиге

Донецкий «Шахтер» победил в лиге «Содружество», где играют команды Крыма и новых регионов, и планирует выступать во Второй лиге «Б». Одноименный украинский клуб, принадлежащий Ринату Ахметову, с 2014 года не играет в Донецке
Фото: liga-union.ru
Фото: liga-union.ru

Донецкий «Шахтер» намерен выступать во Второй лиге Б (четвертый по силе дивизион чемпионата России) в 2026 году. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ФНЛ, которая проводит соревнования в Первой и Второй лигах.

На прошлой неделе руководство ФНЛ провело рабочую встречу с представителями клуба, который стал чемпионом лиги «Содружество», включающей команды из Крыма и присоединившихся в 2022 году к России регионов.

В ФНЛ отметили, что для проведения домашних матчей «Шахтера» обсуждалась в том числе «Форте Арена» в Таганроге (местный клуб Второй лиги в июне объявлял о закрытии), которая соответствует требованиям турнира.

«Также представителям «Шахтера» были разъяснены ключевые аспекты перехода из любительского статуса в профессиональный и основные требования процедуры аттестации», — сообщили в ФНЛ.

Аттестация пройдет в декабре — феврале.

В 2022 году глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в республике планируют создать новый футбольный клуб «Шахтер» вместо принадлежащей Ринату Ахметову одноименной команды, которая после начала боевых действий в 2014 году перестала базироваться в Донецке (в разные сезоны играла во Львове, Киеве, Харькове).

РБК направил запрос в пресс-службу РФС.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анна Сатдинова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Вторая лига ФК Шахтер ДНР
Материалы по теме
В «Ростове» сообщили о беспокойстве РФС за их финансовое состояние
Спорт
РФС запланировал провести четыре матча сборной России в 2026 году
Спорт
РФС увеличил дисквалификацию Писарского на четыре месяца за ставки
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
Россия обратилась к США из-за данных о передаче разведданных Украине Политика, 19:26
Соболев вошел в десятку лучших игроков мира в верховой борьбе за мяч Спорт, 19:25
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:23
Конкуренция, аналитика, ИИ: как выжить на маркетплейсах в 2025 году РБК Радио, 19:21
Мосбиржа с 1 ноября изменит требования ко второму уровню листинга акций Инвестиции, 19:18
Распроданность жилья в новостройках выросла до 32% с начала года Недвижимость, 19:13
В Италии отменили решение о выдаче Германии украинца по делу Nord Stream Политика, 19:12
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Honor представила «мощнейший в мире флагманский смартфон» Magic8 Pro Life, 19:11
ФНЛ сообщила о планах нового «Шахтера» из Донецка играть во Второй лиге Спорт, 19:05
ФСБ показала кадры задержания участниц террористической ячейки в Крыму Политика, 19:02
Bild рассказала о системе бункеров в Финляндии почти для всего населения Политика, 19:01
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Мирра Андреева проиграла 219-й ракетке мира на старте турнира в Нинбо Спорт, 18:56
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45