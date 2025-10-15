ФНЛ сообщила о планах нового «Шахтера» из Донецка играть во Второй лиге

Донецкий «Шахтер» победил в лиге «Содружество», где играют команды Крыма и новых регионов, и планирует выступать во Второй лиге «Б». Одноименный украинский клуб, принадлежащий Ринату Ахметову, с 2014 года не играет в Донецке

Фото: liga-union.ru

Донецкий «Шахтер» намерен выступать во Второй лиге Б (четвертый по силе дивизион чемпионата России) в 2026 году. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ФНЛ, которая проводит соревнования в Первой и Второй лигах.

На прошлой неделе руководство ФНЛ провело рабочую встречу с представителями клуба, который стал чемпионом лиги «Содружество», включающей команды из Крыма и присоединившихся в 2022 году к России регионов.

В ФНЛ отметили, что для проведения домашних матчей «Шахтера» обсуждалась в том числе «Форте Арена» в Таганроге (местный клуб Второй лиги в июне объявлял о закрытии), которая соответствует требованиям турнира.

«Также представителям «Шахтера» были разъяснены ключевые аспекты перехода из любительского статуса в профессиональный и основные требования процедуры аттестации», — сообщили в ФНЛ.

Аттестация пройдет в декабре — феврале.

В 2022 году глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в республике планируют создать новый футбольный клуб «Шахтер» вместо принадлежащей Ринату Ахметову одноименной команды, которая после начала боевых действий в 2014 году перестала базироваться в Донецке (в разные сезоны играла во Львове, Киеве, Харькове).

РБК направил запрос в пресс-службу РФС.