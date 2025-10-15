Мирра Андреева проиграла 219-й ракетке мира на старте турнира в Нинбо

Мирра Андреева проиграла 219-й ракетке мира, продлив серию поражений в WTA

Андреева выиграла первый сет у китаянки Чжу Линь из третьей сотни рейтинга. Лучшая российская теннисистка проиграла третий матч подряд

Мирра Андреева (Фото: Hu Jingwen / XinHua / Global Look Press)

Первая ракетка России Мирра Андреева не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA 500 в китайском Нинбо.

Андреева (шестая в рейтинге WTA) начала выступление со второго круга, где уступила китаянке Чжу Линь (219-я) — 6:4, 3:6, 2:6.

Чжу Линь за выход в полуфинал сыграет с россиянкой Дианой Шнайдер (19-я).

Андреева проиграла третий матч подряд — ранее в октябре она вылетела в 1/8 финала турнира в Пекине и в первом же матче в Ухани.

Также в Нинбо играют россиянки Екатерина Александрова, Людмила Самсонова (могут встретиться в четвертьфинале) и Вероника Кудерметова.

Призовой фонд турнира превышает $1 млн. В прошлом году его выиграла Дарья Касаткина, которая весной 2025-го стала представлять Австралию.