Мирра Андреева проиграла 219-й ракетке мира на старте турнира в Нинбо
Первая ракетка России Мирра Андреева не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA 500 в китайском Нинбо.
Андреева (шестая в рейтинге WTA) начала выступление со второго круга, где уступила китаянке Чжу Линь (219-я) — 6:4, 3:6, 2:6.
Чжу Линь за выход в полуфинал сыграет с россиянкой Дианой Шнайдер (19-я).
Андреева проиграла третий матч подряд — ранее в октябре она вылетела в 1/8 финала турнира в Пекине и в первом же матче в Ухани.
Также в Нинбо играют россиянки Екатерина Александрова, Людмила Самсонова (могут встретиться в четвертьфинале) и Вероника Кудерметова.
Призовой фонд турнира превышает $1 млн. В прошлом году его выиграла Дарья Касаткина, которая весной 2025-го стала представлять Австралию.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?