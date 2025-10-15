Шнайдер вышла в 1/4 финала турнира в Нинбо, где может сыграть с Андреевой
Четвертая ракетка России Диана Шнайдер пробилась в четвертьфинал турнира WTA-500 в китайском Нинбо с призовым фондом более $1 млн.
В матче второго круга Шнайдер (19-я в рейтинге WTA) победила чешку Каролину Мухову (20-я) со счетом 2:6, 6:1, 6:2.
За выход в полуфинал Шнайдер сыграет с Миррой Андреевой (6-я) или китаянкой Чжу Линь (219-я).
Мухова — финалистка «Ролан Гаррос» 2023 года.
Андреева обыграла Шнайдер в их единственном матче в WTA на турнире в австралийском Брисбене (2024 год). На Олимпиаде в Париже теннисистки выиграли серебро в парном разряде, а в этом году отобрались на Итоговый турнир WTA.
На четырех предыдущих турнирах Шнайдер не смогла выиграть больше одного матча.
Чемпионка турнира в Нинбо получит 500 очков и $164 тыс. призовых.
