Шнайдер вышла в 1/4 финала турнира в Нинбо, где может сыграть с Андреевой

Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира в Нинбо, где может сыграть с Андреевой
Диана Шнайдер одержала волевую победу над чешкой Муховой на турнире в Нинбо. Ее следующая соперница определится в матче Мирры Андреевой с китаянкой из третьей сотни рейтинга
Диана Шнайдер
Диана Шнайдер (Фото: Wang He / Getty Images)

Четвертая ракетка России Диана Шнайдер пробилась в четвертьфинал турнира WTA-500 в китайском Нинбо с призовым фондом более $1 млн.

В матче второго круга Шнайдер (19-я в рейтинге WTA) победила чешку Каролину Мухову (20-я) со счетом 2:6, 6:1, 6:2.

За выход в полуфинал Шнайдер сыграет с Миррой Андреевой (6-я) или китаянкой Чжу Линь (219-я).

Мухова — финалистка «Ролан Гаррос» 2023 года.

Андреева обыграла Шнайдер в их единственном матче в WTA на турнире в австралийском Брисбене (2024 год). На Олимпиаде в Париже теннисистки выиграли серебро в парном разряде, а в этом году отобрались на Итоговый турнир WTA.

На четырех предыдущих турнирах Шнайдер не смогла выиграть больше одного матча.

Чемпионка турнира в Нинбо получит 500 очков и $164 тыс. призовых.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Анна Сатдинова
WTA Диана Шнайдер Мирра Андреева
