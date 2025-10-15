Матч отбора к ЧМ между Катаром и ОАЭ завершился массовыми беспорядками

Футболисты сборной Катара 14 октября обыграли команду ОАЭ (2:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. После второго гола катарской команды были вызваны службы безопасности

Фото: Mohamed Farag / Getty Images

Матч отборочного турнира к чемпионату мира 2026-го года между Катаром и ОАЭ завершился массовыми беспорядками. Об этом рассказал соучредитель журнала Delayed Gratification, писатель и лауреат британской премии Sports Book Awards Джеймс Монтагю, который опубликовал видео с матча на своей странице в Х.

«Оба гола вызвали бунт болельщиков сборной ОАЭ… После второго гола были вызваны настоящие силы по борьбе с беспорядками. Выглядело и пахло так, будто был использован слезоточивый газ (или какая-то дымовая завеса для сдерживания толпы)», — написал Монтагю.

Футболисты сборной Катара 14 октября обыграли команду ОАЭ (2:1) в матче четвертого раунда отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, обеспечив себе путевку в финальную часть. У победителей голы забили Буалем Хухи (49-я минута) и Педру Мигел (74), в составе проигравших отличился Султан Адиль (90+8).

Сборная Катара с четырьмя очками выиграла в группе А, ОАЭ (3) продолжит борьбу за путевку на ЧМ-2026 в пятом раунде, Оман (1) выбыл. Катарцы ранее играли в финальной части чемпионата мира только в 2022 году, на домашнем турнире.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных, финал состоится на «Метлайф-стэдиум» (штат Нью-Джерси).

Помимо хозяев турнира на ЧМ-2026 уже отобрались сборные Японии, Новой Зеландии, Ирана, Аргентины, Узбекистана, Южной Кореи, Иордании, Австралии, Бразилии, Эквадора, Уругвая, Колумбии, Парагвая, Марокко, Туниса, Египта, Алжира, Ганы, Кабо-Верде и ЮАР.