 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Фонбет Кубок России. Путь Регионов Торпедо Велес 1 1,55 x 4,1 2 6,2 Футбол Фонбет Кубок России. Путь Регионов Факел Урал 1 2,7 x 3 2 2,85 Футбол Франция. Лига 1 ПСЖ Страсбур 1 1,28 x 5,9 2 9,5 Футбол Россия. Премьер-Лига Пари НН Акрон 1 2,45 x 3,5 2 2,8 Футбол Россия. Премьер-Лига Крылья Советов Оренбург 1 1,95 x 3,8 2 3,6 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Ростов 1 1,57 x 4,2 2 5,7 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Махачкала Краснодар 1 5 x 3,5 2 1,77 Футбол Россия. Премьер-Лига Локомотив ЦСКА 1 2,75 x 3,4 2 2,55 Футбол Англия. Премьер-Лига Манчестер Сити Эвертон 1 1,4 x 4,9 2 7,5 Единоборства MMA. UFC Fight Night 262. Ванкувер. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Ренье де Риддер Брендэн Аллен 1 1,38 x 60 2 3,15 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
ЧМ-2026⁠,
0

Матч отбора к ЧМ между Катаром и ОАЭ завершился массовыми беспорядками

Сюжет
ЧМ-2026
Футболисты сборной Катара 14 октября обыграли команду ОАЭ (2:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. После второго гола катарской команды были вызваны службы безопасности
Фото: Mohamed Farag / Getty Images
Фото: Mohamed Farag / Getty Images

Матч отборочного турнира к чемпионату мира 2026-го года между Катаром и ОАЭ завершился массовыми беспорядками. Об этом рассказал соучредитель журнала Delayed Gratification, писатель и лауреат британской премии Sports Book Awards Джеймс Монтагю, который опубликовал видео с матча на своей странице в Х.

«Оба гола вызвали бунт болельщиков сборной ОАЭ… После второго гола были вызваны настоящие силы по борьбе с беспорядками. Выглядело и пахло так, будто был использован слезоточивый газ (или какая-то дымовая завеса для сдерживания толпы)», — написал Монтагю.

Сборная Катара по футболу отобралась на ЧМ-2026
Спорт
Игроки сборной Катара

Футболисты сборной Катара 14 октября обыграли команду ОАЭ (2:1) в матче четвертого раунда отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, обеспечив себе путевку в финальную часть. У победителей голы забили Буалем Хухи (49-я минута) и Педру Мигел (74), в составе проигравших отличился Султан Адиль (90+8).

Сборная Катара с четырьмя очками выиграла в группе А, ОАЭ (3) продолжит борьбу за путевку на ЧМ-2026 в пятом раунде, Оман (1) выбыл. Катарцы ранее играли в финальной части чемпионата мира только в 2022 году, на домашнем турнире.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных, финал состоится на «Метлайф-стэдиум» (штат Нью-Джерси).

Помимо хозяев турнира на ЧМ-2026 уже отобрались сборные Японии, Новой Зеландии, Ирана, Аргентины, Узбекистана, Южной Кореи, Иордании, Австралии, Бразилии, Эквадора, Уругвая, Колумбии, Парагвая, Марокко, Туниса, Египта, Алжира, Ганы, Кабо-Верде и ЮАР.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Футбол Чемпионат мира ЧМ-2026 Катар ОАЭ
Материалы по теме
Сборная Катара по футболу отобралась на ЧМ-2026
Спорт
Сборная ЮАР впервые с 2010 года сыграет на ЧМ по футболу
Спорт
Сборная Швеции уволила тренера после трех поражений в отборе ЧМ-2026
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
В Латвии ввели платное пересечение границы Политика, 11:43
Курс юаня на Мосбирже впервые за два месяца опустился ниже ₽11 Инвестиции, 11:43
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
Личный фонд вместо брачного договора: когда и зачем он нужен бизнесуПодписка на РБК, 11:42
Туризм 360: почему регионам важно становиться брендами Стиль, 11:41
Верховный суд отказал Кисиеву в оспаривании нормы о лишении гражданства Политика, 11:41
Проездом по биометрии в Москве воспользовались свыше 177 млн раз Город, 11:36
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Власти ускорят «переезд» подсанкционных инвесторов с двойным гражданствомПодписка на РБК, 11:35
Матч отбора к ЧМ между Катаром и ОАЭ завершился массовыми беспорядками Спорт, 11:35
Ворвавшийся в офис «Питер FM» мужчина выкрикивал антивоенные лозунги Политика, 11:34
Автомобиль загорелся на проспекте Мира в Москве Общество, 11:32
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 11:31
Расследование дела против экс-замминистра обороны Попова завершили Общество, 11:29
«Глазами пса»: зачем смотреть фильм о том, как собаке чудятся призраки Life, 11:27