ЧМ-2026
0

Сборная Катара по футболу отобралась на ЧМ-2026

Сюжет
ЧМ-2026
Катарцы заняли первое место в своей группе в четвертом отборочном раунде, опередив ОАЭ и Оман. Из Азиатской конфедерации футбола на ЧМ-2026 ранее вышли Япония, Иран, Узбекистан, Южная Корея, Иордания и Австралия
Игроки сборной Катара
Игроки сборной Катара (Фото: Mohamed Farag / Getty Images)

Футболисты сборной Катара обыграли команду ОАЭ со счетом 2:1 в матче четвертого раунда отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, обеспечив себе путевку в финальную часть.

У победителей голы забили Буалем Хухи (49-я минута) и Педру Мигел (74), в составе проигравших отличился Султан Адиль (90+8).

На 87-й минуте красную карточку получил защитник катарцев Тарек Салман.

Сборная Катара с четырьмя очками выиграла в группе А, ОАЭ (3) продолжит борьбу за путевку на ЧМ-2026 в пятом раунде, Оман (1) выбыл.

Катарцы ранее играли в финальной части чемпионата мира только в 2022 году, на домашнем турнире.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных, финал состоится на «Метлайф-стэдиум» (штат Нью-Джерси).

Помимо хозяев турнира на ЧМ-2026 уже отобрались сборные Японии, Новой Зеландии, Ирана, Аргентины, Узбекистана, Южной Кореи, Иордании, Австралии, Бразилии, Эквадора, Уругвая, Колумбии, Парагвая, Марокко, Туниса, Египта, Алжира, Ганы, Кабо-Верде и ЮАР.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко
Футбол ЧМ-2026 сборная Катара по футболу
