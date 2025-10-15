 Перейти к основному контенту
Путин выразил соболезнования в связи со смертью чемпиона Игр Дитятина

Путин выразил соболезнования в связи со смертью чемпиона трех Олимпиад Дитятина
Президент России назвал Александра Дитятина волевым и целеустремленным человеком. Титулованный гимнаст умер 14 октября в возрасте 68 лет
Александр Дитятин
Александр Дитятин (Фото: Николая Науменкова / Фотохроника ТАСС)

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной трехкратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Александра Дитятина. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

«Александр Дитятин был целеустремленным, волевым, требовательным к себе человеком, и такая полная самоотдача стала залогом его выдающихся достижений и ярких побед. Эти же качества он воспитывал у своих многочисленных учеников», — говорится в сообщении.

Путин отметил, что светлая память о Дитятине навсегда сохранится в сердцах его родных, близких, друзей, товарищей по ленинградскому «Динамо» и национальной сборной.

Умер трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Дитятин
Спорт
Александр Дитятин

Дитятин скончался 14 октября в возрасте 68 лет.

Он завоевал восемь медалей на Олимпиаде-1980 в Москве, в том числе три золотые (команды, многоборье, кольца). Также Дитятин семикратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы.

В 1983 году спортсмен завершил карьеру и сосредоточился на тренерской и преподавательской деятельности. Стал кандидатом педагогических наук. С 2002 года заведовал кафедрой гимнастики и фитнес-технологий РГПУ. В 2005-м защитил диссертацию на тему «Физическая подготовка юношей-призывников с девиантным поведением в процессе начального военного образования».

В 2004 году Дитятин был включен в Международный гимнастический зал славы.

