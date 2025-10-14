Умер трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Дитятин
Трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Александр Дитятин скончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщается на сайте РГПУ им. А.И.Герцена, где он был преподавателем.
«Александр Николаевич — гордость нашего вуза и всей страны. Он был не только талантливым спортсменом, но и прекрасным наставником, который щедро делился своими знаниями и опытом со студентами. <...> Это невосполнимая потеря для всех нас», — сказал ректор РГПУ Сергей Тарасов.
Дитятин завоевал восемь медалей на Олимпиаде-1980 в Москве, в том числе три золотые (команды, многоборье, кольца). Он также семикратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы.
В 1983 году спортсмен завершил карьеру и сосредоточился на тренерской и преподавательской деятельности. Стал кандидатом педагогических наук. С 2002 года заведовал кафедрой гимнастики и фитнес-технологий РГПУ. В 2005-м защитил диссертацию на тему «Физическая подготовка юношей-призывников с девиантным поведением в процессе начального военного образования».
В 2004 году Дитятин был включен в Международный гимнастический зал славы.
