Спорт
0

Умер трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Дитятин

Дитятин, который преподавал в РГПУ им. А.И.Герцена, скончался в возрасте 68 лет
Александр Дитятин
Александр Дитятин (Фото: Валерий Зуфаров / ТАСС)

Трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Александр Дитятин скончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщается на сайте РГПУ им. А.И.Герцена, где он был преподавателем.

«Александр Николаевич — гордость нашего вуза и всей страны. Он был не только талантливым спортсменом, но и прекрасным наставником, который щедро делился своими знаниями и опытом со студентами. <...> Это невосполнимая потеря для всех нас», — сказал ректор РГПУ Сергей Тарасов.

Дитятин завоевал восемь медалей на Олимпиаде-1980 в Москве, в том числе три золотые (команды, многоборье, кольца). Он также семикратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы.

В 1983 году спортсмен завершил карьеру и сосредоточился на тренерской и преподавательской деятельности. Стал кандидатом педагогических наук. С 2002 года заведовал кафедрой гимнастики и фитнес-технологий РГПУ. В 2005-м защитил диссертацию на тему «Физическая подготовка юношей-призывников с девиантным поведением в процессе начального военного образования».

В 2004 году Дитятин был включен в Международный гимнастический зал славы.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Иван Витченко
спортивная гимнастика
