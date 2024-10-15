 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Шипачев первым среди форвардов провел 1000 матчей в КХЛ

Нападающему минского «Динамо» осталось провести еще две игры, чтобы побить рекорд защитника Евгения Бирюкова
Вадим Шипачев
Вадим Шипачев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Вадим Шипачев стал первым нападающим и вторым игроком в истории, проведшим в КХЛ 1000 матчей.

37-летний форвард минского «Динамо» 15 октября вышел на лед в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА.

Рекордсменом по этому показателю является уже завершивший карьеру защитник Евгений Бирюков — 1001 матч.

Суммарно в КХЛ Шипачев набрал 924 (290+634) очка. Ему осталось всего четыре очка, чтобы повторить бомбардирский рекорд Сергея Мозякина в КХЛ (928). 634 голевые передачи — это лучший показатель в истории лиги.

Шипачев является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017) в составе СКА, олимпийским чемпионом (2018) и чемпионом мира (2014) в составе сборной России.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

NASA запустило космический аппарат к спутнику Юпитера для поиска жизни

Россияне рассказали, какую зарплату хотят на новом месте работы

Голкипер «Зенита» заявил, что ему для жизни достаточно ₽30 тыс. в месяц

АКРА спрогнозировала снижение цен на жилье в России

Генпрокуратура потребовала взыскать с Shell более €1 млрд

NVIDIA обогнала Microsoft и стала второй по капитализации в мире

Российские застройщики резко снизили вывод жилья на продажу

На Россию пришлось около трети трафика на криптобиржах

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Динамо Минск Вадим Шипачев
Материалы по теме
«Лада» впервые за 15 лет обыграла «Амур» в Хабаровске в матче КХЛ
Спорт
«Спартак» без Жамнова разгромно проиграл «Динамо» в московском дерби КХЛ
Спорт
«Ак Барс» прервал серию поражений в КХЛ разгромом чемпиона
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 октября
EUR ЦБ: 105,68 (+0,19) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 16 октября
USD ЦБ: 97,01 (+0,91) Инвестиции, 17:41
Володин анонсировал перенос обсуждения миграционной политики на мартПолитика, 20:43
Прокуратура Португалии потребовала отстранить «Бенфику» от соревнованийСпорт, 20:38
Суд в Москве освободил из СИЗО вторую фигурантку дела о торговле детьмиОбщество, 20:30
«Интер РАО» попросила Баку и Тбилиси об импорте электричества при аварияхОбщество, 20:19
Восемь человек пострадали при атаке дрона на автобус под БелгородомПолитика, 20:12
Украинка облила красной краской монумент Славы в ПолтавеПолитика, 20:00
Самые яркие новинки автосалона в Париже. Какие модели привезут в РоссиюАвто, 19:57
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Эрнст, Хабенский и Прилепин вошли в президентский совет по культуреПолитика, 19:52
Биткоину предсказали новый рекорд до выборов в США. Какие аргументыКрипто, 19:29
В Чечне арестовали водителя цистерны, взорвавшейся на заправке в ГрозномОбщество, 19:27
Шипачев первым среди форвардов провел 1000 матчей в КХЛСпорт, 19:26
Василия Ливанова выписали из НИИ СклифосовскогоОбщество, 19:23
Apple внезапно представила новый iPad miniТехнологии и медиа, 19:14
Бетербиев и Бивол вошли в топ-5 рейтинга лучших боксеров мира The RingСпорт, 19:12