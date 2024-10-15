Шипачев первым среди форвардов провел 1000 матчей в КХЛ

Нападающему минского «Динамо» осталось провести еще две игры, чтобы побить рекорд защитника Евгения Бирюкова

Вадим Шипачев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Вадим Шипачев стал первым нападающим и вторым игроком в истории, проведшим в КХЛ 1000 матчей.

37-летний форвард минского «Динамо» 15 октября вышел на лед в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА.

Рекордсменом по этому показателю является уже завершивший карьеру защитник Евгений Бирюков — 1001 матч.

Суммарно в КХЛ Шипачев набрал 924 (290+634) очка. Ему осталось всего четыре очка, чтобы повторить бомбардирский рекорд Сергея Мозякина в КХЛ (928). 634 голевые передачи — это лучший показатель в истории лиги.

Шипачев является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017) в составе СКА, олимпийским чемпионом (2018) и чемпионом мира (2014) в составе сборной России.