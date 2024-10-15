Карацев впервые с июля выиграл матч на турнире ATP
Российский теннисист Аслан Карацев вышел во второй круг турнира ATP в Алма-Ате.
В первом круге 31-летний Карацев, который пробился в основную сетку через квалификацию, победил китайца Чжан Чжичжэня, 46-ю ракетку мира, со счетом 6:4, 7:6 (6:2).
Следующим соперником Карацева будет победитель матча Александр Шевченко (Казахстан) — Михаил Кукушкин (Казахстан).
Карацев, полуфиналист Australian Open 2021 года, в нынешнем сезоне выступает неудачно. Он опустился уже на 139-е место в мировом рейтинге. Россиянин выиграл матч в основной сетке турнира ATP впервые с июля, когда дошел до второго круга в Атланте.
Турнир в Алма-Ате завершится 20 октября. Призовой фонд соревнований составляет более $1 млн.
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