Карацев впервые с июля выиграл матч на турнире ATP, выйдя во 2-й круг в Алма-Ате

Российский теннисист на старте турнира в Алма-Ате победил китайца Чжан Чжичжэня

Аслан Карацев (Фото: Minas Panagiotakis / Getty Images)

Российский теннисист Аслан Карацев вышел во второй круг турнира ATP в Алма-Ате.

В первом круге 31-летний Карацев, который пробился в основную сетку через квалификацию, победил китайца Чжан Чжичжэня, 46-ю ракетку мира, со счетом 6:4, 7:6 (6:2).

Следующим соперником Карацева будет победитель матча Александр Шевченко (Казахстан) — Михаил Кукушкин (Казахстан).

Карацев, полуфиналист Australian Open 2021 года, в нынешнем сезоне выступает неудачно. Он опустился уже на 139-е место в мировом рейтинге. Россиянин выиграл матч в основной сетке турнира ATP впервые с июля, когда дошел до второго круга в Атланте.

Турнир в Алма-Ате завершится 20 октября. Призовой фонд соревнований составляет более $1 млн.